Block de Notas (88): Las promesas del presente y futuro de Coahuila y México

Tengo tantas cosas en mi mente y, para mi fortuna, todas en su sitio. Ollas en la lumbre. Usted y yo tenemos hartas ollas en la lumbre, lector. Todas requieren su atención y la mía. Varias de dichas cacerolas hierven a fuego lento y rápido: el informe de resultados de Manolo Jiménez Salinas, gobernador, el famoso “Cowboy Urbano”; el informe de resultados de Javier Díaz, “El Tritón”, alcalde de Saltillo; así como la penumbra que nos rodea al saberse que el asesinato de periodistas, durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, ha sido de los más cruentos en la historia de México, y vaya que lo de Andrés Manuel López Obrador fue un sexenio negro.

Ollas en la lumbre. Líneas atrás dije de una pareja atómica: “El Cowboy Urbano” y “El Tritón” Díaz. Sin duda, la columna vertebral de Coahuila, junto con Tomás Gutiérrez Merino, de Ramos Arizpe. Pero en el firmamento ha nacido otra dupla, la cual hace sinergia y equipo, y merced a sus logros y éxitos están en el candelero nacional: Alfonso Yáñez Arreola y Jonathan Flores. Juventud y talento se imponen. Invitado por su comunidad estudiantil, el cuerpo académico y sus directivos, fui con ellos a la Ciudad de México como colado, es decir, con mi cargo menor de cronista para dar testimonio de la graduación de la “Asignatura Banco de México” de 14 brillantes alumnos que cursaron y aprobaron con máximos honores.

Pero también hay otras ollas en la lumbre, las cuales requieren atención inmediata para nutrir eso ya en desuso: la inteligencia de los humanos atados a las redes sociales y videos de un minuto, tan “estupidizantes” como atávicos. Fue “noticia” que una fanática acampó por tres días (10 de diciembre. Todo lo transmitió en “tiempo real”, ¡ja!) en México para ver a su ídolo de barro, Bad Bunny (¿es importante?). Gloria Trevi demandó a Ricardo Salinas Pliego y a TV Azteca por la friolera de 180 millones de dólares por el sonado caso de cuando fue encarcelada por pertenecer al clan Trevi-Andrade (¿es importante?). “Da Alicia Machado consejo a Fátima Bosch”, rezó el encabezado de una nota por la polémica y crítica hacia la “Miss Universo Ilegítima del Bienestar Universal” (¿es importante?).

Nota 1: Javier “El tritón” Díaz, alcalde de mi ciudad, no necesita que nadie lo promueva o que se escriba bien de él: sus números, hechos y obras por sí mismos hablan. Le fue mejor que nunca en su informe de resultados por un motivo: se dedica a trabajar. Así de sencillo y complicado. Una joya de la corona de su administración: el programa de transporte público “Aquí Vamos Gratis”. Aunque le digo, lo voy a abordar puntillosamente, la numeralia es la siguiente: un millón 344 mil traslados gratis desde que arrancó el sistema. En traducción directa al cristiano es: los usuarios de las combis y autobuses se han ahorrado 18 millones de pesos.

Nota 2: Los días 7, 8 y 9 de diciembre estuve contra reloj en México para ser testigo de la graduación escrita líneas arriba. Asistí a la cátedra magistral de Gabriel Cuadra, subgobernador del Banco de México (Banxico), quien en poco más de dos horas de disertación, sesuda y analítica, expuso el panorama “Regímenes monetarios y cambiarios 1925-2025”. ¿Lo nota? Sí, es en el marco de los 100 años de Banxico. Las instituciones universitarias, las cuales tenían alumnos en la “Asignatura Banco de México”, fueron la UNAM, la UAM, el ITESM, el Politécnico Nacional y, para orgullo nuestro, la Facultad de Jurisprudencia y Escuela de Economía.

Nota 3: Los graduados de la Escuela de Economía son: Alexis Cardona, Aarón Briones, Selena Hernández, Melissa Rodríguez, Walter Coronado, Amparo Ríos y Angélica Esquivel. Todos ellos con una sola sed: aprender y ser cada día mejores. Sin duda, lo van a lograr.

Nota 4: De Jurisprudencia se graduaron: Alessandra Mendoza, Alexis Puente, Fátima Carreón, Nancy Vrendrel, Sofía Treviño (en su nombre lleva su destino: guapa, inteligente y princesa de la sabiduría; sin duda, llamada a lo mejor de la vida); Nadia Flores y Nathalie Rentería (bella, afilada, penetrante y con un conocimiento de literatura y religión ingente, lo cual me dejó con la boca cerrada; ella está llamada a lograr todos sus proyectos por destino, conocimiento y mano de Dios. Así sea).

Nota 5: No los pierda de vista. Son el presente y futuro de Coahuila y México. Envidia buena: ellos recibieron el diploma de manos del mismísimo subgobernador de Banxico, Gabriel Cuadra. ¿Quién puede presumir semejante estampita? Aunque volveré al tema un par de ocasiones –tengo obligación de glosar la ponencia de Cuadra, por la valía de ésta–, dos testigos o padrinos de dicha generación fueron el abogado y académico, uno de los más brillantes y respetados en la República Mexicana y conocido en todo lugar, don Ildefonso Verduzco G., quien me dio barridas de campeonato, y el académico Emilio Flores, un erudito.

Nota 6: Estos jóvenes universitarios graduados han hecho suyo aquello de “Vox Veritatis”: la voz de la verdad. Sí, ellos traen la verdad en su palabra y en su vida. Yo no tengo dudas. Apuesto por ellos.

Esto será una saga de textos, pero desde hoy hay dos precandidatos a la Rectoría de la UAdeC: Jonathan Flores y Alfonso Yáñez Arreola. No se pierda la saga.