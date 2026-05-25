Block de notas (99): ¿Es el fin de Morena como partido gobernante?

El 13 de mayo de 2025, Ron Johnson fue nombrado embajador para México. Y según su amplio currículum, perteneció a la CIA , justamente a su élite: agentes encubiertos para combatir el tráfico de drogas, estupefacientes y el combate directo y frontal a las organizaciones criminales. Hoy se rasgan las vestiduras los integrantes de Morena contra el gobierno panista de Chihuahua; sí, como un distractor en contra de lo verdaderamente rudo y sobre lo cual no hay control: se están entregando ante las autoridades norteamericanas los funcionarios y exfuncionarios señalados de estar coludidos con organizaciones criminales... cuando aquí nadie los molestaba y, aun hoy, apenas tibiamente les “congelan las cuentas bancarias”.

Vértigo. La vida en el México de hoy da vértigo. Todo sucede a una velocidad de la cual no tenemos asidero ni control. Es decir, Estados Unidos opina, manda y modifica el discurso de la Presidenta (es un decir, está superada y nadie le hace caso al día de hoy) Claudia Sheinbaum a placer y a contentillo. Una prédica trasnochada, como es hablar de “soberanía”, ya nadie la compra por un humilde motivo: los servicios de inteligencia norteamericanos están aquí, tal vez, desde siempre.

Vértigo. La vida hoy en México da vértigo y asco. ¿Es el fin de Morena como partido gobernante? Al parecer, así se vislumbra en el horizonte ya cercano: 2027 será un examen brutal en la urna para los miembros de un clan que decía ser “diferente”. En un país con al menos 51 asesinatos diarios (la mayoría relacionados con la criminalidad y el narcotráfico) y sin estar en guerra, usted, como lector y votante, debe evaluar hoy, no mañana, a este partido en el gobierno, cuyos excesos ya son cotidianos y brutales.

Y todo, todo lo anterior (y lo que se vaya acumulando hora tras hora por presiones gringas) tiene un catalizador, el cual es una bomba de tiempo: a menos de un mes del partido inaugural del mundialito de futbol en nuestro país, los problemas se multiplican, no hubo planeación del partido gobernante y todo se desmorona. México ganó la sede para el mundialito en junio de 2018. Hoy seguimos igual en infraestructura, y no, no va a estar lista para los aficionados.

Hace relativamente poco estuve por trabajo en la Ciudad de México, desde donde abordé un vuelo a Monterrey. Aquello es un galimatías de obra negra. ¿Monterrey? Tal vez, y sólo tal vez, está peor. Un inoperante y torpe Samuel García sólo piensa en sus likes y en ser el abanderado de MC rumbo a la Presidencia de México, pero lejos está de terminar las obras que urgen para la movilidad urbana. Adiós infraestructura millonaria. No está lista. ¿Ésta va a ser la imagen de México? Sí, ésta será la imagen de México ante el mundo.

Nota 1: El divino ciego Jorge Luis Borges se quejó alguna vez de que en Argentina se había pasado de la enseñanza del griego y el latín en las aulas al inglés. Luego, dijo, se pasó a la ignorancia. El cultivador de perlas, nuestro Julio Torri, opinaba exactamente lo mismo en un artículo de 1919: Hablaba con fatídico duelo de que en nuestro país la cultura francesa y su lectura estaban en retroceso ante el embate de la norteamericana y poco la inglesa.

ESQUINA-BAJAN

Nota 2: Hoy lo anterior, amén de ser una sombra funesta (se odia falsamente a los gringos y los imitamos en todo, amén de ir de compras cada fin de semana con ellos), sí nos habla del brutal deterioro de la educación en el país. Las continuas golpizas entre estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria en los planteles del vecindario (todas grabadas y transmitidas en “tiempo real”) nos relatan y retratan un sistema educativo podrido y perdido.

Nota 3: El martes 19 de mayo, invitado por el cuerpo docente y el director de la Facultad de Economía de la UAdeC, el Dr. Jonathan Flores Pérez, pero sobre todo por los estudiantes de dicha facultad, este escritor y periodista asistió al Segundo Informe de Resultados al frente de la institución educativa del ya mencionado director, mi amigo Flores Pérez. Da gusto ver la jovialidad, dinamismo y atención de la comunidad estudiantil. Me trataron como uno de los suyos. Lo agradezco.