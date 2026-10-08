Brasil es un presagio de lo que está por venir

Por Elizabeth McKenna, The New York Times.

La contienda enfrentó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el mandatario de izquierda de 80 años conocido casi universalmente como Lula, contra el senador Flávio Bolsonaro, el hijo mayor de Jair Bolsonaro, el expresidente, quien cumple una condena de 27 años por tramar un golpe de Estado en 2022. Como lo ha hecho de manera constante desde 2014, la derecha superó a sus encuestas finales en la votación, con Bolsonaro obteniendo el 47 por ciento frente al 45 por ciento de Lula, y los aliados de Bolsonaro obteniendo la mayoría de los escaños en el Senado. Los dos irán a una segunda vuelta el 25 de octubre, y Bolsonaro parece perfilarse hacia una victoria.

¿Cómo es que Flávio Bolsonaro, el hijo de un golpista convicto que a su vez se encuentra bajo investigación penal por corrupción, es ahora el favorito contra Lula, un ícono mundial de la izquierda socialdemócrata?

El descontento económico, el rechazo al cambio cultural, la polarización y la erosión de las salvaguardas democráticas se encuentran entre las razones por las que votantes de todo el mundo están recurriendo a líderes de extrema derecha. En Brasil, Lula y sus partidarios suman la interferencia extranjera a esa lista, al señalar los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para inclinar la balanza a favor de Bolsonaro a través de aranceles, revocaciones de visas y el financiamiento para grupos que se oponen al Supremo Tribunal de Brasil por parte del Departamento de Estado. Una presidencia de Flávio Bolsonaro le daría a Washington otro socio subordinado en América Latina. También podría traer un indulto para su padre y amnistía para los alborotadores que asaltaron edificios gubernamentales en Brasilia el 8 de enero de 2023.

Otra respuesta crucial reside en cómo los brasileños participan en la vida cívica. La salud de una democracia depende de si sus ciudadanos participan y de cómo lo hacen, y en Brasil, las tendencias son desalentadoras. He estado realizando trabajo de campo sobre los movimientos políticos de Brasil desde 2013, y lo que he visto es que, aunque los brasileños votan y se movilizan en gran número, cada vez lo hacen más de maneras que fortalecen la política autoritaria.

Hasta este pasado fin de semana, a un observador casual se le podría perdonar por pensar en Brasil como un raro faro de progresismo y estabilidad democrática en una región que recientemente ha dado un fuerte giro a la derecha. Desde la transición de Brasil a la democracia, los grupos más marginados del país, incluidas las comunidades campesinas, indígenas y afrobrasileñas, han experimentado ganancias económicas y sociales improbables. De 2003 a 2014, Lula y su sucesora elegida personalmente por él, Dilma Rousseff, lograron enormes avances en la reducción de la pobreza, el analfabetismo y el hambre, y en el aumento de la matrícula universitaria. Lula, un extornero con educación primaria, dejó el cargo en 2011 con el índice de aprobación más alto jamás registrado para un presidente brasileño. Su ciudadanía estaba tan activa que, en un momento a mediados de la década de 2010, Brasil vio a más manifestantes salir a las calles que en el resto del mundo combinado.

Más recientemente, el Supremo Tribunal del país juzgó y condenó a Jair Bolsonaro por planear mantenerse en el poder después de perder las elecciones de 2022 ante Lula, lo que llevó a muchos observadores a celebrar la democracia de Brasil como más saludable que la de Estados Unidos, donde el presidente Trump no ha sido condenado por su papel en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos. Desde que Lula regresó al poder en 2023, los niveles de pobreza y desempleo han alcanzado mínimos históricos y las exportaciones han subido más de un 10 por ciento este año, a pesar de los aranceles de Trump.

Una mirada más cercana al terreno cívico de Brasil cuenta una historia menos triunfante. Por ejemplo, hablemos del Supremo Tribunal: un enorme escándalo de corrupción la ha sumido en crisis, y los brasileños ahora desconfían de él más que de cualquier otra institución. El severo trato de los jueces a Bolsonaro nunca fue un buen indicador del Estado de derecho; los tribunales son un baluarte esencial contra el autoritarismo, pero no pueden hacerlo solos.

Las manifestaciones que parecían un indicador tan claro del compromiso cívico no eran representativas del país en su conjunto, y mucho menos de los votantes más pobres y con menor educación que conformaban la base de Lula. Las protestas de 2013, que comenzaron por un aumento en la tarifa del autobús y se convirtieron en una revuelta contra toda la clase política, incluido el gobierno de Rousseff, atrajeron a multitudes mucho más instruidas que el promedio nacional. Los participantes en las marchas de 2015 y 2016 para destituirla también eran más blancos y ricos que el país en su conjunto.

La derecha brasileña ha ampliado su alcance a través de una constelación de centros de estudios conservadores cada vez más influyentes y redes de base en línea. Estos movimientos carecen de un liderazgo formal o de un programa ideológico coherente; en su lugar, orbitan y exhiben una lealtad parecida a un culto hacia figuras como Trump y ambos Bolsonaro. Hacen campaña durante todo el año, dicen y hacen lo que un candidato no puede y reclutan activistas a los que nunca antes les había importado la política. Sus figuras más visibles son pastores, cantantes de música góspel y youtubers con audiencias millonarias, algunos de los cuales ganaron cargos el domingo con totales de votos récord.

En Brasil, al igual que en otros lugares, las asociaciones autónomas que alguna vez vincularon a los votantes pobres y de clase trabajadora con la izquierda se han marchitado. La afiliación sindical se ha reducido a casi la mitad de 2012 a 2025, y Lula ha perdido un terreno significativo entre los votantes de bajos ingresos. Esto se debe en parte a que el movimiento de décadas por parte del partido de Lula, conocido como el PT, abandonó la organización local exhaustiva y se profesionalizó en torno a ganar elecciones y gobernar, en lugar de atender a su base. A falta de esa base bien organizada, el PT sigue dependiendo del envejecido Lula, un talento político generacional sin un verdadero sucesor a la vista.

Hay una institución que llenó ese vacío y ahora llega a muchos de los antiguos partidarios de Lula: la Iglesia evangélica. Los evangélicos pasaron de ser el 9 por ciento de la población en 1991 al 27 por ciento en 2022, un aumento de más de 30 millones de personas. En muchos de los barrios más pobres de Brasil, las iglesias pentecostales son mucho más atractivas que cualquier partido o movimiento social. Tres de cada cuatro feligreses asisten a un servicio, o culto, al menos una vez por semana. Estas redes de iglesias son ahora la base duradera de la derecha, y los fieles siguen las indicaciones políticas de sus pastores para votar por intereses morales en lugar de materiales.

En un sistema de partidos tan débil como el de Brasil, donde pocos votantes pertenecen o se identifican con algún partido, los ingresos y la religión no tienen una valencia política fija, por lo que quienquiera que haga el trabajo de organización ayuda a determinar la política del electorado. Una mujer pentecostal pobre en la periferia de São Paulo no es una votante nata de Bolsonaro; de hecho, los evangélicos pasaron más de una década aliados con el PT. Pero si hay un pastor presente todas las semanas para ayudarla a vincular su fe con la política, se convertirá en una votante de Bolsonaro. A cambio, a los fieles, que reciben poco del Estado y aún menos de los partidos que afirman hablar en su nombre, se les da orden, sobriedad y una comunidad que siempre recuerda tu cumpleaños, como me dijo un residente local. Ahora, por primera vez desde 2014, más brasileños se identifican como de derecha que con cualquier otra ideología, un cambio que coincide con el extraordinario éxito de la derecha de este pasado fin de semana.

Una victoria de Lula en la segunda vuelta del 25 de octubre, aunque no es imposible, parece cada vez más improbable. Su camino más plausible hacia la victoria sería movilizar a algunos de los 33 millones de votantes registrados que se quedaron en casa en la primera vuelta, pero llegar a ellos en tres semanas es tarea para el tipo de organización a nivel vecinal que su partido dejó de construir hace décadas. Esto debería preocupar a cualquiera que le preocupe una presidencia de Bolsonaro aún más reaccionaria.

Los patrones a largo plazo de cómo los brasileños de a pie participan en la vida pública deberían preocupar aún más a los demócratas con “d” minúscula. A lo largo de la última generación, han crecido las organizaciones que existen para responder a un pastor, alimentar la indignación en línea o movilizarse en torno a un líder excluyente, mientras que las organizaciones cívicas que se supone deben responder a sus miembros, como los sindicatos y los partidos de masas, se han vaciado. Hasta que más personas pertenezcan a organizaciones que ayuden a gobernar, el terreno cívico de Brasil seguirá siendo un terreno fértil para los políticos autoritarios de cualquier tendencia ideológica, sin importar quién gane esta elección. c. 2026 The New York Times Company.