Brasilia: una ciudad para admirar... y volver a pensar

Es imposible no impactarse ante la majestuosidad y las dimensiones de Brasilia cuando se la ve por primera vez. La planificada capital de Brasil, en unas semanas más −el 21 de abril, para ser exactos− cumplirá 65 años, justo diez más que yo, que también, ese día, estaré de cumpleaños. Pero no es por la coincidencia de la fecha del onomástico −de la cual me acabo de enterar− que quedé profundamente impactado por esa ciudad; sino por sus edificios, sus grandes espacios verdes, su hermoso lago y sus lugares icónicos.

Soy consciente de que estoy idealizando. Haber pasado sólo 32 horas en Brasilia es totalmente insuficiente como para emitir un juicio informado sobre la vida en aquella urbe. Pero, al menos en la primera apariencia, he de decir que es la ciudad que más me ha impresionado de entre las muchas que la vida me ha permitido conocer. Y es que, además, hubo condiciones especiales que incrementaron mi asombro inicial: por ejemplo, haber llegado en domingo y enterarme de que podía hacer uso gratuito del transporte público; o salir de la estación del metro y encontrarme con una de las avenidas principales de la ciudad cerrada al flujo vehicular y siendo ocupada por corredores, ciclistas y peatones, como mis compañeros de viaje y yo.

