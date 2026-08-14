Buscar equilibrio político y administrativo en la presidencia de Torreón

De igual forma, han salido grupos que, con entusiasmo, saltan la línea de la legalidad, seguramente por desconocimiento –por no decir ignorancia– de las disposiciones que rigen en el caso de que el ahora alcalde pudiera repetir, a la salida de Manolo Jiménez, como candidato a la gubernatura dentro de tres años.

Dentro del ambiente político de la ciudad de Torreón, algunas voces se han manifestado para solicitar una dinámica más firme –que detone como un estallido de fuegos artificiales– en el gobierno municipal de Miguel Riquelme, a fin de desterrar la atonía que venía arrastrando.

Eso está totalmente fuera de lugar, ya que la Constitución federal muy claramente estipula en el artículo 116, fracción I, párrafo tercero, que quien ya fue gobernador no podrá volver a serlo en el futuro, ni como sustituto, provisional o interino, como lo han esbozado algunos desbordados, que han pensado en la posibilidad imbuida de volver a ver a un lagunero sentado en Palacio.

Es cierto, Manolo Jiménez apoyará en muchos de los renglones a la administración municipal, pues es claro que el alcalde se está abriendo a que entren aires renovadores, cuando Torreón siempre ha permanecido aislado, por aquello del orgullo lagunero, actitud que le ha restado razones de beneficio.

Es evidente que el señor Riquelme ha madurado políticamente con rapidez; sin embargo, sus pasos deben ser medidos con la velocidad propia de su responsabilidad, pues si le imprime mayor prontitud, puede agotarse más rápidamente.

Para lograr un equilibrio en las labores oficiales locales, es importante escoger como colaboradores de la primera línea de mando a profesionales de disciplinas diversas, es decir, un gabinete heterogéneo. No deben elegirse subalternos únicamente con calificaciones con tintes del conocimiento de la vida política, sino además que tengan una lealtad férrea al alcalde, sin que ello implique otorgar posiciones para favorecer intereses personales. Por lo tanto, una vez que inicie su labor, es necesario que les proporcione las herramientas suficientes para desempeñar el cargo con fidelidad y, a partir de ahí, exigirles resultados.

Al parecer, Miguel Riquelme repetirá en ese puesto en 2027, lo que le dará tiempo para armar un gobierno que garantice cambiar la imagen y la percepción ciudadana de la administración, así como el avance en la solución de los problemas de la ciudad mediante tácticas –no estrategias; esas vendrán después–, es decir, implementar acciones específicas a corto plazo para alcanzar un objetivo concreto.

Con los primeros elementos designados, por fortuna se ha visto la existencia de un vaso comunicante, un hilo conductor que, al estar unidos, permite que la marcha avance al ritmo que marque el alcalde, además de subrayar la ideología de su partido. Los escogidos deben acreditar una honorabilidad pecuniaria, una honestidad patrimonial a toda prueba y demostrar capacidad en el desempeño de un trabajo técnicamente bien hecho.

Esos cargos que está designando el alcalde deben ser viables, realizables, anclados al grupo político en el poder y sustentados por la fuerza suficiente acumulada durante el tiempo de madurez, aportando su experiencia al servicio público.