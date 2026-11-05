Café Montaigne 420: Un número bíblico y mágico

Nos vimos en el lugar de siempre, en la mesa de siempre y pedimos lo mismo de siempre. Como único cambio, solicité al camarero servir el vino a temperatura ambiente, por la garganta seca de la flaca. Ella, amable, asintió con un “Sí”. De inmediato la atajé antes de cualquier otra cosa: “Jazz, reposa, pásala bien. Ni hables, te me vas a lastimar más. Mira, mejor te platico, te entretengo con mi charla, la cual te ha gustado sobre ‘El Viejo y el Mar’ de Ernest Hemingway y la simbología del número 4, cuarenta, cuarenta mil y sus múltiplos... ¿Te parece?”.

Con los cambios abruptos de clima, la güerita Jazmín se enfermó. Nada de cuidado: una gripe, la cual derivó en congestión nasal y, claro, casi se le cerró la garganta por días, aunque con poco o nada de dolor. Le recomendé reposar, cumplir con lo cual ella pueda: trabajo, escuela y familia. Pero me dice al teléfono, como si fuese una muchacha rusa aprendiendo español: “Horla Jerrsús, sí te quierro ver. Aún ando malita, pero vamos a merrendar. Me hace falta distraerrrme...”.

Asintió y me dio una de sus mejores sonrisas. Me tomó la mano, la acunó en las suyas, brindamos y me dijo con voz apenas audible: “Grracias, escucho...”.

Mira, güerita, si Dios quiere, ya te vas a aliviar. Esto del número cuarenta o cuatro es cosa de nunca acabar. Vamos a repasar tu libro del maestro Hemingway y luego te platico con mi Biblia, la cual estoy releyendo en partes para este tipo de charlas con usted.

Desde las primeras letras del texto, apenas en el primer párrafo, el narrador dice que el viejo pescador acumulaba 84 días sin coger un pez, pero durante los primeros cuarenta días había tenido a un muchacho, un ayudante, “Manolín”, quien también forma parte vertebral de la historia. Pero el maestro, Nobel de Literatura, si usted recuerda, menciona 40 días desde la partida del muchacho.

Te lo repito: Ernest Hemingway pudo haber escrito otros números, casi daría igual, pero no lo es. Todo tiene que ver con todo. Y él fue un buen lector de la Biblia, claro. Él pudo haber puesto cualquier cifra de días: 5, 14, 28 o 39; pero no, güera, escribió 40 días. ¿Sabes por qué? Porque el 40 es un número simbólico, es bíblico, se usa mucho en las Escrituras y no es gratuito para nada.

El número 40 y sus derivados o múltiplos: cuatro, cuatro mil, cuarenta y uno, cuarenta mil y un largo etcétera, aparecen en casi todos los libros de la Biblia, sea cristiana o católica. Mira, estoy leyendo el libro de Josué, quien, digamos, fue el lugarteniente de Moisés; él quedó en su lugar. Escucha, 400 años de Josué, Dios le dijo a Abraham que sus descendientes no ocuparían la tierra prometida hasta que la maldad de sus habitantes llegara a su colmo. Se lee en Génesis 15:16. En este relato de Josué, que por lo general son más guerras que otra cosa, una y otra vez se hace referencia al número cuatro y sus múltiplos. Aquí se lee lo siguiente que todo mundo sabe: “Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová...”.

ESQUINA-BAJAN

Lo anterior es en el Libro de Josué, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Siempre el cuatro y sus múltiplos, recuerda lo de Génesis: “Yo haré llover cuarenta días y cuarenta noches...”. Ahora sí ya lo entendiste a cabalidad: en la Biblia, todo tiene que ver con el número 4, cuarenta, 4 mil, cuarenta mil.

Ejemplos de ello abundan en todos sus libros: Éxodo, Levítico, Números, Jueces, Ezequiel, en fin. Y lo poco que te acabo de platicar y leer en Josué. Es cuando se hace referencia a toda la vida, es decir, número simbólico de los guerreros en una batalla, periodos de cosecha y siembra, o días de castigo por parte de Dios. Es Nínive en Jonás: Dios otorgó un plazo de 40 días para destruir dicha ciudad pecaminosa.