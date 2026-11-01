Calaveras 2026. EPISODIO 4
Plácido Garza DETONA Hacían falta varios nombres / en la lista de la Parca / aquí van tan solo hombres / con su sello y con su marca. Hay de todas las edades / y de todos los lugares / tienen sus necesidades / unos nones y otros pares
¿Les platico? ¡Arre!
MARIO DELGADO:
Muy apenas terminaba
secundaria éste ignorante
la calaca lo esperaba
en medio de tanta gente.
Siempre ha hecho mucho daño
donde quiera que lo ponen
a su tumba ponen moño
en la SEP así disponen.
GRILLO SADA:
Es farsante de polendas
este mantenido y drogo
debe lana en muchas tiendas
llora como desahogo.
No hay panteón que lo soporte
por doquier le ponen cruces
engañar es su deporte
al infierno cae de bruces.
CÉSAR GARZA ARREDONDO:
Generoso y entregado
a las causas de Apodaca
del servicio enamorado
en política destaca.
La muerte tiene un gran lío
no lo quiere amortajar:
”mejor el plazo le amplío
no lo vayan a sacar”.
CÉSAR GARZA VILLARREAL:
Cuatro veces siendo alcalde
con amigos por doquier
su experiencia no es en balde
por si hubiere menester.
El panteón está de fiesta
lo reciben con matracas
pues libró muy bien la gesta
hoy lo abrazan las calacas.
FERNANDO TURNER:
Elegante es su discurso
muy directo en su decir
es sin duda un buen recurso
para SOMOS seducir.
Alineados a su lado
poderosos caballeros
mas La Muerte muestra enfado
no es afecta a los dineros.
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ:
Pernicioso y mala influencia
¡anda! salte de la fila
¡vete allá con tu violencia
solo deja tu mo$hila.
A estos muertos honorables
no los compras con billetes
a los santos no les hables
o te tronarán los cuetes.
MIKE FLORES (Secretario General del Gobierno de NL)
No es lo mismo ser jinete
montadito allá en tu rancho
frente a ti está tu boquete
lo ajustamos a tu ancho.
Dormidito en colaciones
y rodeado de difuntos
te rezaron oraciones
es que debes harto asuntos.
MARCELO EBRARD:
El panteón le tiene tirria
no lo quiere ni de lejos
quiere ser de Economía
secretario entre p3nd3jos.
El Tratado Comercial
que negocia a troche moche
nos hacen quedar muy mal
nuestros días vuelve noche.
OMAR GARCÍA HARFUCH:
Su labor es peligrosa
más adentro que de afuera
y la Muerte muy piadosa
ayudarlo ella quisiera.
No se dejan los malitos
ni los buenos infiltrados
ponen muchos requisitos
para ser embalsamados.
SEDENA:
Corrompida hasta el cogote
la compraron con contratos
deberían mascar barrote
en todos los composantos.
Si a la tropa la dejaran
trabajar para el País
cosas buenas sucedieran
muerto el mal y de raíz.
SEMAR:
Es la fuerza más honesta
y confiable para todos
mas la Muerte está molesta
va al panteón de todos modos.
La Marina navegaba
entre mares de maldad
descuidada ella estaba
de la triste realidad.
CAJÓN DESASTRE:
Dicen que no hay quinto malo
y por eso pronostico
que tendrán un buen “regalo”
de esos que rompen hocico.
Dos que tres me amenazaron
con demandas de primaria
en la orilla se quedaron
son mortaja indumentaria.
Mañana, cambio completo de programa sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente, Incuestionable, Incondicional e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.