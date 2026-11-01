Calaveras 2026. EPISODIO 4

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Opinión
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    Calaveras 2026. EPISODIO 4
    Arriba, Mario Delgado, Cesar Garza Villarreal y Fernando Turner. Al centro, César Garza Arredondo y Mike Flores. Abajo, Adán Augusto, García Harfuch, Ebrard y Grillo Sada. Grupo Detona

Plácido Garza DETONA Hacían falta varios nombres / en la lista de la Parca / aquí van tan solo hombres / con su sello y con su marca. Hay de todas las edades / y de todos los lugares / tienen sus necesidades / unos nones y otros pares

¿Les platico? ¡Arre!

MARIO DELGADO:

Muy apenas terminaba

secundaria éste ignorante

la calaca lo esperaba

en medio de tanta gente.

Siempre ha hecho mucho daño

donde quiera que lo ponen

a su tumba ponen moño

en la SEP así disponen.

GRILLO SADA:

Es farsante de polendas

este mantenido y drogo

debe lana en muchas tiendas

llora como desahogo.

No hay panteón que lo soporte

por doquier le ponen cruces

engañar es su deporte

al infierno cae de bruces.

CÉSAR GARZA ARREDONDO:

Generoso y entregado

a las causas de Apodaca

del servicio enamorado

en política destaca.

La muerte tiene un gran lío

no lo quiere amortajar:

”mejor el plazo le amplío

no lo vayan a sacar”.

CÉSAR GARZA VILLARREAL:

Cuatro veces siendo alcalde

con amigos por doquier

su experiencia no es en balde

por si hubiere menester.

El panteón está de fiesta

lo reciben con matracas

pues libró muy bien la gesta

hoy lo abrazan las calacas.

FERNANDO TURNER:

Elegante es su discurso

muy directo en su decir

es sin duda un buen recurso

para SOMOS seducir.

Alineados a su lado

poderosos caballeros

mas La Muerte muestra enfado

no es afecta a los dineros.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ:

Pernicioso y mala influencia

¡anda! salte de la fila

¡vete allá con tu violencia

solo deja tu mo$hila.

A estos muertos honorables

no los compras con billetes

a los santos no les hables

o te tronarán los cuetes.

MIKE FLORES (Secretario General del Gobierno de NL)

No es lo mismo ser jinete

montadito allá en tu rancho

frente a ti está tu boquete

lo ajustamos a tu ancho.

Dormidito en colaciones

y rodeado de difuntos

te rezaron oraciones

es que debes harto asuntos.

MARCELO EBRARD:

El panteón le tiene tirria

no lo quiere ni de lejos

quiere ser de Economía

secretario entre p3nd3jos.

El Tratado Comercial

que negocia a troche moche

nos hacen quedar muy mal

nuestros días vuelve noche.

OMAR GARCÍA HARFUCH:

Su labor es peligrosa

más adentro que de afuera

y la Muerte muy piadosa

ayudarlo ella quisiera.

No se dejan los malitos

ni los buenos infiltrados

ponen muchos requisitos

para ser embalsamados.

SEDENA:

Corrompida hasta el cogote

la compraron con contratos

deberían mascar barrote

en todos los composantos.

Si a la tropa la dejaran

trabajar para el País

cosas buenas sucedieran

muerto el mal y de raíz.

SEMAR:

Es la fuerza más honesta

y confiable para todos

mas la Muerte está molesta

va al panteón de todos modos.

La Marina navegaba

entre mares de maldad

descuidada ella estaba

de la triste realidad.

CAJÓN DESASTRE:

Dicen que no hay quinto malo

y por eso pronostico

que tendrán un buen “regalo”

de esos que rompen hocico.

Dos que tres me amenazaron

con demandas de primaria

en la orilla se quedaron

son mortaja indumentaria.

Mañana, cambio completo de programa sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente, Incuestionable, Incondicional e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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