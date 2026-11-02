Calaveras 2026. EPISODIO 5

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Opinión
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    Calaveras 2026. EPISODIO 5
    Calaveras 2026. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

Plácido Garza DETONA Hoy es un día especial / de tradiciones mexicanas / no es asueto oficial / hay que echarle muchas ganas. Entre muertos y entre vivos / celebramos luz y sombras / sobran causas y motivos / de fulgores y penumbras. EN ESTE HERMOSO PAÍS / AGARRAMOS TODO A BROMAS / Y LO HACEMOS DE RAÍZ / ESTÁ EN NUESTROS CROMOSOMAS. HAY NIVELES COMO EN TODO / AUNQUE TODOS SEAMOS BARRO / EN EL CIELO Y EN EL LODO / NO ES IGUAL BACÍN QUE JARRO

¿Les platico? ¡Arre!

DAVID DE LA PEÑA:

Ta´muy joven todavía

otros lleva por delante

que le dé por otra vía

es un consejo importante.

Sus seis años como alcalde

representan buen comienzo

no será un esfuerzo en balde

hoy lo velan con incienso.

DUENDES DEL VALLE:

Correlones como pocos

son un Club bien sampetrino

unos cuerdos, otros locos

todos siguen buen camino.

La Muerte paciente espera

los espera allá en la meta

es de cuadros la bandera

ya su vida está completa.

CHECO PÉREZ:

Le tocó la de perder

estrenando nuevo equipo

necesita más poder

busca otro prototipo.

Cadillac es buena marca

más no para las carreras

eso lo sabe la Parca

bien, de buenas a primeras.

$!Calaveras 2026.
Calaveras 2026. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

MÉXICO OPERA STUDIO (MOS):

Sus cantantes le salieron

más picudos que otras veces

poca paga resintieron

se les fueron aunque reces.

En la Scala hay un panteón

poca gente lo conoce

tiene luces de neón

los ex MOS ahí florecen.

RICARDO MARCOS:

En CONARTE es recordado

su presencia sigue viva

ahora luce amortajado

fue su muerte sorpresiva.

Entre obras y conciertos

cobijado por telones

para goce de los muertos

del panteón son sus funciones.

$!Calaveras 2026.
Calaveras 2026. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

ECOLIMPIO:

Muy loable fue su vida

entrañable la labor

a Daniel nadie lo olvida

lo añoramos con fervor.

Hoy Alfredo continúa

la misión en Ecolimpio

más la muerte se insinúa

todo fin tiene un principio.

LOS POLÍTICOS:

Torrenciales aguaceros

el diluvio se abre paso

de las reses mantanceros

el humor se vuelve escaso.

Los políticos bribones

la llovizna vuelven tromba

en las calles y panteones

hacen estallar la bomba.

BALLET DE MONTERREY:

Hace historia en cada paso

son sus danzas un poema

a la Parca dan repaso

mas tenemos un problema:

El panteón no tiene espacio

para tantos bailarines

que se queden en el cielo

ángeles y querubines.

ORQUESTA SINFÓNICA DE LA UANL:

Puros músicos virtuosos

engalan los atriles

por su ejecución, famosos

de abolengo los perfiles.

Un concierto han agendado

para este día segundo

de noviembre y los difuntos

será un éxito rotundo.

DHL:

Este sponsor de DETONA®

corre a gran velocidad

a La Muerte proporciona

un servicio de verdad.

Sean entierros o velorios

a DHL le da igual

cubre bien los territorios

con un toque espiritual.

IMSS:

La Calaca está muy tensa

muertes en gran cantidad

competencia muy intensa

la que el Seguro le da.

Amortajan a pacientes

en las camas donde están

a la Muerte pelan dientes

y contratan sacristán.

GRUPO DETONA:

Insurgentes convencidos

informar es la misión

enfocamos contenidos

para provocar acción.

Ven y súmate a este esfuerzo

antes de irnos al panteón

ocupamos un refuerzo

gestiona tu aportación.

Cajón Desastre:

Mañana, cambio completo de programa sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente, Incuestionable, Incondicional e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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