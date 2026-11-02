Calaveras 2026. EPISODIO 5
Plácido Garza DETONA Hoy es un día especial / de tradiciones mexicanas / no es asueto oficial / hay que echarle muchas ganas. Entre muertos y entre vivos / celebramos luz y sombras / sobran causas y motivos / de fulgores y penumbras. EN ESTE HERMOSO PAÍS / AGARRAMOS TODO A BROMAS / Y LO HACEMOS DE RAÍZ / ESTÁ EN NUESTROS CROMOSOMAS. HAY NIVELES COMO EN TODO / AUNQUE TODOS SEAMOS BARRO / EN EL CIELO Y EN EL LODO / NO ES IGUAL BACÍN QUE JARRO
¿Les platico? ¡Arre!
DAVID DE LA PEÑA:
Ta´muy joven todavía
otros lleva por delante
que le dé por otra vía
es un consejo importante.
Sus seis años como alcalde
representan buen comienzo
no será un esfuerzo en balde
hoy lo velan con incienso.
DUENDES DEL VALLE:
Correlones como pocos
son un Club bien sampetrino
unos cuerdos, otros locos
todos siguen buen camino.
La Muerte paciente espera
los espera allá en la meta
es de cuadros la bandera
ya su vida está completa.
CHECO PÉREZ:
Le tocó la de perder
estrenando nuevo equipo
necesita más poder
busca otro prototipo.
Cadillac es buena marca
más no para las carreras
eso lo sabe la Parca
bien, de buenas a primeras.
MÉXICO OPERA STUDIO (MOS):
Sus cantantes le salieron
más picudos que otras veces
poca paga resintieron
se les fueron aunque reces.
En la Scala hay un panteón
poca gente lo conoce
tiene luces de neón
los ex MOS ahí florecen.
RICARDO MARCOS:
En CONARTE es recordado
su presencia sigue viva
ahora luce amortajado
fue su muerte sorpresiva.
Entre obras y conciertos
cobijado por telones
para goce de los muertos
del panteón son sus funciones.
ECOLIMPIO:
Muy loable fue su vida
entrañable la labor
a Daniel nadie lo olvida
lo añoramos con fervor.
Hoy Alfredo continúa
la misión en Ecolimpio
más la muerte se insinúa
todo fin tiene un principio.
LOS POLÍTICOS:
Torrenciales aguaceros
el diluvio se abre paso
de las reses mantanceros
el humor se vuelve escaso.
Los políticos bribones
la llovizna vuelven tromba
en las calles y panteones
hacen estallar la bomba.
BALLET DE MONTERREY:
Hace historia en cada paso
son sus danzas un poema
a la Parca dan repaso
mas tenemos un problema:
El panteón no tiene espacio
para tantos bailarines
que se queden en el cielo
ángeles y querubines.
ORQUESTA SINFÓNICA DE LA UANL:
Puros músicos virtuosos
engalan los atriles
por su ejecución, famosos
de abolengo los perfiles.
Un concierto han agendado
para este día segundo
de noviembre y los difuntos
será un éxito rotundo.
DHL:
Este sponsor de DETONA®
corre a gran velocidad
a La Muerte proporciona
un servicio de verdad.
Sean entierros o velorios
a DHL le da igual
cubre bien los territorios
con un toque espiritual.
IMSS:
La Calaca está muy tensa
muertes en gran cantidad
competencia muy intensa
la que el Seguro le da.
Amortajan a pacientes
en las camas donde están
a la Muerte pelan dientes
y contratan sacristán.
GRUPO DETONA:
Insurgentes convencidos
informar es la misión
enfocamos contenidos
para provocar acción.
Ven y súmate a este esfuerzo
antes de irnos al panteón
ocupamos un refuerzo
gestiona tu aportación.
Cajón Desastre:
Mañana, cambio completo de programa sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente, Incuestionable, Incondicional e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.