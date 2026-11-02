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MÉXICO OPERA STUDIO (MOS): Sus cantantes le salieron más picudos que otras veces poca paga resintieron se les fueron aunque reces. En la Scala hay un panteón poca gente lo conoce tiene luces de neón los ex MOS ahí florecen. RICARDO MARCOS: En CONARTE es recordado su presencia sigue viva ahora luce amortajado fue su muerte sorpresiva. Entre obras y conciertos cobijado por telones para goce de los muertos del panteón son sus funciones.

ECOLIMPIO: Muy loable fue su vida entrañable la labor a Daniel nadie lo olvida lo añoramos con fervor. Hoy Alfredo continúa la misión en Ecolimpio más la muerte se insinúa todo fin tiene un principio. LOS POLÍTICOS: Torrenciales aguaceros el diluvio se abre paso de las reses mantanceros el humor se vuelve escaso. Los políticos bribones la llovizna vuelven tromba en las calles y panteones hacen estallar la bomba. BALLET DE MONTERREY: Hace historia en cada paso son sus danzas un poema a la Parca dan repaso mas tenemos un problema: El panteón no tiene espacio para tantos bailarines que se queden en el cielo ángeles y querubines. ORQUESTA SINFÓNICA DE LA UANL: Puros músicos virtuosos engalan los atriles por su ejecución, famosos de abolengo los perfiles. Un concierto han agendado para este día segundo de noviembre y los difuntos será un éxito rotundo. DHL: Este sponsor de DETONA® corre a gran velocidad a La Muerte proporciona un servicio de verdad. Sean entierros o velorios a DHL le da igual cubre bien los territorios con un toque espiritual. IMSS: La Calaca está muy tensa muertes en gran cantidad competencia muy intensa la que el Seguro le da. Amortajan a pacientes en las camas donde están a la Muerte pelan dientes y contratan sacristán. GRUPO DETONA: Insurgentes convencidos informar es la misión enfocamos contenidos para provocar acción. Ven y súmate a este esfuerzo antes de irnos al panteón ocupamos un refuerzo gestiona tu aportación.

Cajón Desastre: Mañana, cambio completo de programa sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente, Incuestionable, Incondicional e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.

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