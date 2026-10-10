Filtran intento de extorsión a alcalde de La Laguna

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    Filtran intento de extorsión a alcalde de La Laguna

Un presunto intento de extorsión sufrió hace unos días un reconocido alcalde de una importante ciudad lagunera, a manos de dos políticos coahuilenses.

Según fuentes cercanas, el parrense Nacho Segura se comunicó con el presidente municipal comarcano para informarle que un amigo contaba con información sensible sobre él.

https://vanguardia.com.mx/opinion/coahuila-hoy-consejo-politico-del-pri-en-la-capital-del-acero-IH24013803

El amigo resultó ser el abogado ramosarizpense Ariel Maldonado que -afirman- le propuso una reunión en Monterrey, para resolver una averiguación en su contra en Estados Unidos.

Trascendió que el plan era que el alcalde se entrevistara con enviados de una agencia de inteligencia de Estados Unidos para “arreglarse” y hacer desaparecer el presunto expediente.

Sin embargo, dicen que el edil los mandó con cajas destempladas, les exigió pruebas de sus dichos y les advirtió no estar dispuesto a caer en ningún intento de extorsión.

Ariel y Nacho cortaron comunicación con la presunta presa al ver su enojo y la negativa a asistir a la reunión en la capital regia.

VA FERNANDO POR TORREÓN

Tras una serie de especulaciones sobre su participación en la elección para la alcaldía de Torreón, el senador morenista Luis Fernando Salazar fijó postura a pregunta expresa de esta columna.

El representante popular lagunero ratificó lo que siempre dijo de que va por la alcaldía de la perla lagunera y afirmó que se inscribirá en la última semana del plazo establecido en la convocatoria.

Salazar Fernández dijo a De Buena Fuente que en tanto llega el momento de su registro, se trabaja en temas de consenso político y electoral.

Va que va...

EN SAN ANTONIO

El alcalde de Torreón, Miguel Riquelme fue visto ayer en San Antonio, Texas, por varios ciudadanos coahuiltecos.

Riquelme Solís seguramente no andaba de paseo sino más bien por temas de salud y de citas para revisión médica.

El edil torreonense es metódico y no deja pasar la atención clínica preventiva, por lo que la visita al vecino país es muy posible que tuvo que ver con ese tema.

La salud es primero...

TRES EN LA MIRA

Antonio Attolini, en Torreón, Alejandra Salazar, en Saltillo, y Pepe Erives, en Monclova, se declararon listos para inscribirse en la convocatoria de Morena a coordinadores municipales.

El periodo de aspirantes a alcaldes, se realizará del 8 al 18 de octubre, en la plataforma digital https://morena.si/coordinaciones-municipales/

https://vanguardia.com.mx/opinion/va-chuma-montemayor-para-san-lazaro-BA23986016

El aguerrido legislador lagunero cumple con requisitos de inscripción, y es posible que la diputada federal Cintia Cuevas decida también participar en la convocatoria.

La regidora saltillense, Alejandra Salazar, también reúne valor para entrar en la lista de aspirantes morenistas, sabedora que ya tiene asegurada la regiduría, por otros tres años.

En Monclova, el delegado regional del Bienestar, Pepe Erives, revisa el periodo de inscripción para elegir el día más conveniente para su registro como aspirante a la alcaldía acerera.

Y aún hay más...

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