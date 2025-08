4T: Derrumbe de naipes

Aunque la bancada de Morena y sus aliados se han negado a discutir en dos ocasiones la relación entre el senador Adán Augusto López y Hernán Bermúdez, a quien el hoy legislador nombró como secretario de Seguridad en Tabasco cuando fue gobernador, recientemente Gerardo Fernández Noroña, quien encabeza la Comisión Permanente del Congreso, dijo que es la oposición la que se ha negado a debatir sobre el tema.

“No quieren discutir, por qué están diciendo que quieren, pero no quieren porque no tienen manera de justificar su cobardía y entonces dicen que nosotros somos los que no queremos”, expresó el senador en jueves pasado.

