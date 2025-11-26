¿A quién le habla?

El líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, rechazó las acusaciones hechas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que el priista defiende los intereses de los acaparadores de agua.

“La escuché con atención y creo que no le han, a ella (la presidenta), comentado las inquietudes que hay sobre la ley. Ella me preguntaba si yo estaba a favor o en contra del acaparamiento. Es una pregunta legítima, pero yo diría ¿quiénes son los que están acaparando? La autoridad debe decirnos quiénes están acaparando. Segundo, ese acaparamiento, si fue legal o ilegal. El señor director de Conagua decía que quienes nos oponemos a la ley, pues estábamos protegiendo algún tipo de interés. Yo esperaría que se tome con reflexión”, refirió al deslindarse.

Previamente, Moreira Valdez advirtió, en un comunicado dirigido a productores, que la nueva Ley de Aguas Nacionales propuesta por el Gobierno Federal les “quitaría el agua”.

