¿A quién le habla?

CARTONES / jueves, noviembre 27, 2025 - 11:00
    ¿A quién le habla?
COMPARTIR

El líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, rechazó las acusaciones hechas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que el priista defiende los intereses de los acaparadores de agua.

“La escuché con atención y creo que no le han, a ella (la presidenta), comentado las inquietudes que hay sobre la ley. Ella me preguntaba si yo estaba a favor o en contra del acaparamiento. Es una pregunta legítima, pero yo diría ¿quiénes son los que están acaparando? La autoridad debe decirnos quiénes están acaparando. Segundo, ese acaparamiento, si fue legal o ilegal. El señor director de Conagua decía que quienes nos oponemos a la ley, pues estábamos protegiendo algún tipo de interés. Yo esperaría que se tome con reflexión”, refirió al deslindarse.

Previamente, Moreira Valdez advirtió, en un comunicado dirigido a productores, que la nueva Ley de Aguas Nacionales propuesta por el Gobierno Federal les “quitaría el agua”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Hace muy mal’: Moreira critica a Rosa Icela por minimizar protestas de transportistas

TE PUEDE INTERESAR: Presiona EU a México para cumpla entregas pendientes de agua

TEMAS
Agua
Leyes
Personajes
Rubén Moreira
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La meta inicial de usuarios para el cierre del año fue superada.

Saltillo: ‘Aquí Vamos Gratis’ rebasa el millón de pasajes
Saltillo recibió el reconocimiento de ANEAS por sus campañas de concientización y cuidado del agua, desarrolladas en escuelas, colonias y espacios públicos.

Saltillo recibe reconocimiento nacional por calidad de agua, transparencia y campañas de concientización
Tereso Medina considera que es indispensable la alza para recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora.

Propone CTM alza salarial de 30.6% en 2026, a fin de abatir el rezago ‘histórico’ del poder adquisitivo
Las condiciones laborales en Coahuila para las mujeres destacan en comparación con el promedio nacional.

Destaca Coahuila en condiciones laborales para las mujeres: IMCO
Ex trabajadores de AHMSA avanzan sobre la carretera 57 en su marcha hacia Saltillo.

Caravana de AHMSA supera La Muralla, en carretera a Monclova, y continúa su marcha
De Estados Unidos a Saltillo, así llega el Thanksgiving (Acción de Gracias) a Coahuila

De Estados Unidos a Saltillo, así llega el Thanksgiving (Acción de Gracias) a Coahuila
Resquebrajando

Resquebrajando
El documento preliminar detalló los alcances de diseño, estudios y obras que conformarán la terminal de Saltillo y las estaciones de Ramos Arizpe, Derramadero y García.

Saltillo concentrará la mayor oferta comercial en nuevas estaciones del tren a Nuevo Laredo