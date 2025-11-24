‘Hace muy mal’: Moreira critica a Rosa Icela por minimizar protestas de transportistas

CDMX.- El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, acusó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, de cometer un error al intentar minimizar los bloqueos carreteros realizados por transportistas y campesinos, quienes exigen mayor seguridad y protestan contra la Ley de Aguas impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En declaraciones a medios, Moreira sostuvo que la funcionaria federal “hace muy mal” al restar importancia al clima de inconformidad que, aseguró, se vive en distintas regiones del país. “Es una pena que no se dé cuenta del enorme reclamo que hay por los asaltos y robos en las carreteras, y por el descontento que hay por la nueva legislación de aguas que quieren que se vote en esta Cámara”, afirmó.

El priista señaló que la postura de Rodríguez deja entrever que el gobierno federal no atenderá las peticiones de seguridad planteadas por el sector transportista. Dijo que, en lugar de plantear operativos y escuchar sus denuncias, la Secretaría de Gobernación ha preferido insinuar que la oposición promueve los bloqueos en carreteras federales.

Moreira afirmó que diariamente se registran alrededor de 70 asaltos a transportistas en el país, además de otros ataques contra viajeros. Recordó que, durante su gestión como secretaria de Seguridad, él y otros legisladores advirtieron a Rosa Icela Rodríguez sobre puntos críticos en diversas carreteras.

El coordinador parlamentario también llamó al actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a revisar zonas donde transitar es “muy riesgoso”. Indicó que existe información suficiente para reforzar la estrategia federal y atender los puntos de mayor incidencia delictiva.

Ante este panorama, Moreira reiteró su solicitud para que el gabinete de seguridad, incluidos los titulares de la Sedena y la Marina, acudan a la Cámara de Diputados a exponer su estrategia para combatir la inseguridad en todo el país.

Finalmente, criticó que la Secretaría de Gobernación asegure conocer quiénes participan en los bloqueos pero no identifique a quienes cometen secuestros, robos y extorsiones a transportistas. “Que pongan su servicio de inteligencia al servicio de la Nación, no al servicio de intereses políticos de Morena”, concluyó. Con información de El Universal