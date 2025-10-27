Cadena alimenticia

El gobierno de México prevé para 2026 recaudar 8.72 billones de pesos, de ellos, 5 billones 838 mil millones de pesos provendrán de la recaudación de impuestos.

Sólo con los llamados “impuestos saludables” a bebidas saborizadas, tabaco, apuestas y videojuegos violentos recaudarán 137 mil millones de pesos.

