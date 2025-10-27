Cadena alimenticia

CARTONES / lunes, octubre 27, 2025 - 11:00
    Cadena alimenticia
COMPARTIR

El gobierno de México prevé para 2026 recaudar 8.72 billones de pesos, de ellos, 5 billones 838 mil millones de pesos provendrán de la recaudación de impuestos.

Sólo con los llamados “impuestos saludables” a bebidas saborizadas, tabaco, apuestas y videojuegos violentos recaudarán 137 mil millones de pesos.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Hay actualizaciones’... Sheinbaum niega nuevos impuestos para 2026

TE PUEDE INTERESAR: ASF detecta irregularidades por casi 7 mil millones en Cuenta Pública durante ultimo año del sexenio de AMLO

TEMAS
Corrupción
impuestos
Gobierno
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’