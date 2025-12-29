Cerrando el año

por Kemchs
CARTONES / 29 diciembre 2025
    Cerrando el año
El descarrilamiento del Tren Interoceánico, registrado en Oaxaca este domingo, dejó de acuerdo con cifras oficiales 13 pasajeros muertos y más de 100 heridos.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza la investigación para esclarecer qué fue lo que ocurrió. Y advirtió que “si hay responsables, pues la justicia que lleve este esclarecimiento”.

