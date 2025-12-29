Cerrando el año

El descarrilamiento del Tren Interoceánico, registrado en Oaxaca este domingo, dejó de acuerdo con cifras oficiales 13 pasajeros muertos y más de 100 heridos.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza la investigación para esclarecer qué fue lo que ocurrió. Y advirtió que “si hay responsables, pues la justicia que lleve este esclarecimiento”.

TE PUEDE INTERESAR: Tren Interoceánico: Sheinbaum detalla investigación y prioridades tras 13 fallecidos y casi 100 heridos

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de México dará 30 mil pesos a víctimas de accidente del Tren Interoceánico: Sheinbaum