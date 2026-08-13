¡ES OFICIAL! CRT hace llamado a líneas telefónicas que terminen en 0 para registrarse antes del 15 de agosto

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) hizo un llamado a los usuarios de líneas de celular con terminación “0” a registrar sus datos, como la Clave Única de Registro de Población (CURP), antes del 15 de agosto, de lo contrario se les suspenderá el servicio. También, la comisión explicó que la suspensión del servicio de celular se dará de manera paulatina al no realizarse el trámite, ya que podría tomar hasta 72 horas. ”La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) invita a la población usuaria de telefonía celular, cuyo número termina en ‘0’, a realizar la vinculación antes de este sábado 15 de agosto y así evitar la suspensión temporal del servicio”, exhortó la dependencia en un comunicado. A dos días de que concluya el plazo para los números de telefonía móvil que terminen en “0”, la CRT aseguró que “no habrá prórroga”. Invitó a vincular la CURP y una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) a la línea celular con terminación cero para evitar suspensión del servicio de:

- llamadas,

- mensajes de texto,

- internet.

¿QUÉ PASA SI NO REGISTRO MI LÍNEA? Aunque no te preocupes, en su comunicado la CRT expuso que “la línea no se pierde. Al vincularla, el servicio se reactivará de forma inmediata. No se requiere saldo ni usar datos”. Expuso que “las compañías telefónicas iniciarán el proceso de suspensión de los servicios dentro de un periodo de 72 horas posteriores a la fecha límite. Cabe destacar que las líneas suspendidas solo conservarán la recepción de las alertas sísmicas, llamadas a los números de emergencia 911 y a los números de atención ciudadana como son: 079, 088 y 089, así como podrán comunicarse con su compañía telefónica. Recordó que “la vinculación de líneas de telefonía móvil busca eliminar el uso anónimo e ilícito de chips y frenar la extorsión que se realiza hasta en un 80% a través de llamadas”. La CRT dijo que a la fecha, se han vinculado 71 millones de líneas telefónicas en todo el país. ¿CÓMO RECUPERAR LA LÍNEA DE CELULAR? En caso de no completar el registro y que te quedes sin servicio, podrás recuperarlo “una vez hecha la vinculación, el servicio se reanudará de inmediato”, señaló la dependencia en su misiva. Es decir, puedes realizar el registro en cualquier momento desde tu teléfono celular a través del portal web de CRT o de la aplicación de tu compañía telefónica. También puedes hacer el trámite en un centro de atención a clientes, presentando únicamente una identificación oficial vigente con la CURP.

¿QUÉ NÚMERO SE DEBERÁ VINCULAR EL 15 DE AGOSTO? Los usuarios de telefonía móvil en México cuyo número termine en 0 deberán completar el registro obligatorio de su línea a más tardar el próximo sábado 15 de agosto, como parte del calendario escalonado publicado por la CRT. El registro se realiza con datos de identificación, como CURP o RFC, según corresponda. Por su parte, hasta el momento suman cerca de 63 millones de líneas telefónicas registradas en el país, de un total de 144.5 millones de líneas móviles activas. El resto de los números tendrá las siguientes fechas límite: - Terminación 1: 31 de agosto.

- Terminación 2: 15 de septiembre.

- Terminación 3: 30 de septiembre.

- Terminación 4: 15 de octubre.

- Terminación 5: 31 de octubre.

- Terminación 6: 15 de noviembre.

- Terminación 7: 30 de noviembre.

- Terminación 8: 15 de diciembre.

- Terminación 9: 31 de diciembre.

¿QUÉ PASARÁ SI NO REGISTRO MI LÍNEA? Las autoridades advirtieron que, una vez vencida la fecha correspondiente a cada terminación telefónica, las compañías telefónicas deberán suspender temporalmente el servicio de las líneas y el acceso a los datos móviles para aquellos que no hayan sido vinculadas dentro de un plazo de 72 horas. Durante la suspensión, los usuarios únicamente podrán realizar:

- Llamadas a números de emergencia;

- Comunicarse con servicios de atención ciudadana;

- Contactar a su propia empresa telefónica;

- Seguirán recibiendo alertas sísmicas y otros avisos de Protección Civil. La autoridad aclaró que el servicio completo (las llamadas convencionales, mensajes de texto y datos móviles) será restablecido una vez que el usuario concluya el procedimiento de vinculación con la CURP, mientras tanto permanecerá bloqueados. El registro puede hacerse en línea a través de la plataforma habilitada por cada compañía telefónica o de forma presencial en los centros de atención autorizados. El proceso solicita una identificación oficial vigente, la CURP o RFC, y una validación de identidad, esto es una fotografía de tu rostro. La CRT informó que el objetivo del proceso es asociar cada línea telefónica a una persona identificada, con el propósito de reducir el anonimato en el uso de servicios móviles y fortalecer los mecanismos de prevención e investigación de delitos como fraude y extorsión. En un comunicado, el organismo señaló que “por seguridad de todas y todos, cada número telefónico debe estar a nombre de una persona, a fin de eliminar el anonimato que ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude o extorsión”. REQUISITOS PARA EL TRÁMITE Con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y la transparencia, la CRT precisó que el sistema no recopila ni almacena datos biométricos, fotografías ni huellas dactilares. En las plataformas donde se implementa una “prueba de vida” digital, los parámetros se eliminan de forma inmediata al finalizar la sesión. Los requisitos esenciales estipulados se dividen según la naturaleza jurídica del usuario: - Ciudadanos mexicanos: Nombre completo y Clave Única de Registro de Población (CURP). - Ciudadanos extranjeros: Pasaporte vigente o CURP temporal. - Personas morales (Empresas): Registro Federal de Contribuyentes (RFC), razón social e identificación oficial vigente del representante legal.

¿CÓMO REGISTRAR MI CELULAR? El procedimiento puede gestionarse de forma remota o presencial en los centros de atención de compañías como Telcel, AT&T, Movistar, Bait, Altán Redes, Izzi Móvil, Mega Móvil y Unefon. Los pasos oficiales consisten en: 1. Acceder al portal regulatorio centralizado o a la plataforma digital habilitada por la operadora. 2. Ingresar el nombre completo junto con la CURP o los datos fiscales de la organización. 3. Efectuar la debida autenticación mediante la carga de los documentos solicitados. 4. Descargar y conservar el folio de confirmación emitido por el sistema informático. Es importante señalar que el usuario cuenta con un límite máximo de 3 intentos en la plataforma digital. En caso de agotar dichas oportunidades sin éxito, resultará obligatorio acudir a un centro de atención a clientes presencial con la documentación física requerida. ¿CÓMO REVISAR SI TU NÚMERO YA ESTÁ VINCULADO? Para verificar las líneas asociadas a una CURP, los usuarios deben ingresar al portal oficial de consulta habilitado por la CRT. En el portal de CRT se muestra a detalle todos los sitios para registrar tu línea a las compañías telefónicas que existen en México o simplemente consultar sí tu número y la CURP están en sus bases de datos. A la par, cuenta con un apartado para reportar fallas o anomalías al momento de registrar tu línea. Entre los motivos del problema señalan que el sistema no esté disponible, que soliciten información no obligatoria, que no se reconoce la identificación oficial vigente, no recibir el SMS de confirmación o el sistema falló en la prueba de vida. Dentro de la plataforma es necesario seleccionar la compañía telefónica correspondiente, como Telcel, Movistar, AT&T u otra operadora, y posteriormente elegir la opción “Consulta tus líneas”. A continuación presentará un listado de las empresas que ofrecen telefonía celular. Entre las más populares están Telcel, AT&T (Unefon y WIM marca digital AT&T), Bait, Teléfonica Movistar y CFE. Después se debe capturar la CURP del titular para que el sistema muestre automáticamente los números telefónicos vinculados. En algunos casos, las compañías también solicitan especificar si el registro corresponde a una persona física o moral. El sistema fue habilitado para que usuarios puedan detectar posibles errores o registros irregulares relacionados con líneas que no reconocen. La revisión puede realizarse completamente en línea y forma parte de las medidas de control impulsadas por las autoridades regulatorias de telecomunicaciones. Para consultar si existe alguna vinculación a tu CURP es necesario revisar cada una de las compañías en las que consideres que pueda haber una.

¿QUÉ DATOS SE EXPONEN EN EL REGISTRO TELEFÓNICO? Uno de los puntos que más preocupa a especialistas en derecho y protección de datos es la cantidad de información contenida en las identificaciones oficiales que se solicitan para el registro. Entre los datos que pueden ser visibles y almacenados se encuentran: · Rasgos físicos

· CURP

· Fecha de nacimiento

· Lugar de nacimiento

· Firma

· Domicilio

· Sexo Durante el proceso, las identificaciones suelen ser escaneadas de forma presencial o digital, lo que ha generado cuestionamientos sobre el resguardo de la información. Serralde señaló que esta práctica podría contravenir lineamientos que establecen que los concesionarios no deberían conservar documentos oficiales, lo que abre un debate sobre el destino final de los datos. “Con una identificación, sacan un crédito... Trato de ligar la parte de daño que se puede tener porque con esta identificación pues tienen tu firma, tienen tus rasgos físicos, pueden sacar un crédito en línea, pueden suplir tu identidad. O sea, es un tema muy delicado”, advirtió el especialista.

¿QUÉ HACER SI APARECEN NÚMEROS DESCONOCIDOS? Uno de los temas que más inquietud generó entre usuarios es la posibilidad de encontrar líneas telefónicas registradas con su CURP sin autorización. En esos casos, la CRT informó que existe un procedimiento oficial para solicitar la desvinculación del número. El trámite puede realizarse de manera presencial en Centros de Atención a Clientes o directamente en línea mediante el portal oficial. Para hacerlo presencialmente es necesario presentar CURP e identificación oficial vigente, como la INE. Mientras tanto, el proceso digital solicita ingresar datos personales, aceptar el aviso de privacidad, subir una identificación oficial y completar una prueba de vida antes de seleccionar la opción “Desvincular línea”. Las autoridades señalaron que este mecanismo busca evitar posibles fraudes de identidad relacionados con el uso de números telefónicos.

¿QUIÉN ESTÁ EXCENTO DEL REGISTRO? De acuerdo con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y lo informado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), únicamente ciertos tipos de líneas pueden permanecer activas sin necesidad de vinculación. Líneas sin capacidad de comunicación tradicional La primera excepción corresponde a tarjetas SIM que no cuentan con capacidad técnica para: - Realizar llamadas de voz

- Enviar mensajes SMS

- Conectarse a internet Es decir, aquellas líneas utilizadas únicamente para funciones técnicas o especializadas que no operan como un teléfono móvil convencional. Según el artículo 1 de los lineamientos, estas SIM quedan fuera de la obligación de registro debido a que no permiten comunicación tradicional. Líneas habilitadas por emergencia o desastre Otro caso especial aplica durante situaciones extraordinarias, como desastres naturales o emergencias declaradas por las autoridades. En estos escenarios, las compañías telefónicas podrán habilitar líneas temporales sin necesidad de vincularlas previamente con CURP. El objetivo es garantizar la comunicación inmediata en zonas afectadas. No obstante, estas líneas tendrán carácter temporal y posteriormente deberán regularizarse o serán deshabilitadas. ¿PARA QUÉ SIRVE EL REGISTRO DE LÍNEAS? De acuerdo con un boletín de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, esta regulación busca combatir las extorsiones y fraudes asociados a líneas telefónicas, eliminando el anonimato con el que los delincuentes los cometen. Al respecto, un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que en el primer semestre de 2025 se registraron más de 6 mil víctimas de extorsiones, lo que da cuenta de la magnitud de este delito. En ese sentido, la propuesta de la CRT pretende que los operadores telefónicos lleven un mejor control sobre los servicios pospago para fortalecer la confianza de los clientes en el sistema de telefonía móvil del país. Tras el anuncio, los usuarios de las telefonías se han mostrado preocupados por la privacidad de sus datos y la entidad asegura que el registro obligatorio no representa un riesgo. ”Es importante resaltar que la información será resguardada por los operadores telefónicos y se cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”, se indica en el mismo boletín.

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