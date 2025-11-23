El arco del triunfo

    El arco del triunfo
El triunfo de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo ha sido empañado por las sospechas de un presunto fraude, pues su padre, Bernardo Bosch Hernández, empresario ligado a Pemex, presuntamente tiene negocios con Raúl Rocha Cantú, presidencia de Miss Universo.

Medios nacionales han reportado que la petrolera dio en 2023, mediante licitación, un contrato por 745.6 millones de pesos a un consorcio encabezado por una empresa de Rocha Cantú, cuando el padre de la hoy Miss Universo era directivo en la petrolera.

