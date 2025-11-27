Gertz Manero: Años de una renuncia obligada

viernes, noviembre 28, 2025
    Gertz Manero: Años de una renuncia obligada
En medio de rumores sobre presuntas presiones, Alejandro Gertz Manero presentó ayer su renuncia como fiscal general, cuya salida fue aprobada de inmediato por el Senado.

En su carta de renuncia, Gertz informó que se mantendrá en la función pública, pero ahora como embajador. Según ha trascendido en la prensa nacional, despachará desde la República Federal Alemana.

