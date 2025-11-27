Gertz Manero: Años de una renuncia obligada

En medio de rumores sobre presuntas presiones, Alejandro Gertz Manero presentó ayer su renuncia como fiscal general, cuya salida fue aprobada de inmediato por el Senado.

En su carta de renuncia, Gertz informó que se mantendrá en la función pública, pero ahora como embajador. Según ha trascendido en la prensa nacional, despachará desde la República Federal Alemana.

TE PUEDE INTERESAR: El intento de Palacio por correr al fiscal Gertz Manero

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué dice la carta de renuncia de Gertz Manero a la Fiscalía General de la República?