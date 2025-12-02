Godoy, ganadora segura

El Senado aprobó este martes una lista de 10 candidatos, de 43 inscritos, para dirigir la FGR. Entre ellos se encuentra Ernestina Godoy Ramos, encargada del despacho de la FGR y exconsejera presidencial.

La lista será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien de entre ellos una terna que regresará a la Cámara Baja para su votación.

