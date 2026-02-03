Sheinbaum presume apuesta por obra pública: inversión alimentará 2% del PIB este año

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 3 febrero 2026
    Sheinbaum presume apuesta por obra pública: inversión alimentará 2% del PIB este año
    Sheinbaum sostuvo que cuando la inversión pública aumenta se genera mayor crecimiento económico. /FOTO: CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


inversiones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Con el presupuesto como respaldo, el gobierno federal perfila una apuesta por obra pública y esquemas mixtos para detonar crecimiento y redistribución

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó un plan de inversión pública en infraestructura para el desarrollo y afirmó que la llamada Cuarta Transformación busca garantizar “desarrollo con justicia social”.

Durante su conferencia matutina de este martes 3 de febrero en Palacio Nacional, la mandataria señaló que su administración impulsa inversión con recursos públicos y mixtos, bajo un esquema que, dijo, es distinto a las anteriores asociaciones público-privadas, a las que calificó como “muy abusivas del recurso público”.

TE PUEDE INTERESAR: Fuerza Civil detiene a hombre por disparar a un perro, en Nuevo León

Sheinbaum sostuvo que cuando la inversión pública aumenta en rubros como carreteras, hospitales, escuelas, energía, agua e infraestructura, se genera mayor crecimiento económico, y planteó que por años se privilegió la expansión sin atender la distribución de la riqueza.

“Durante muchos años se pensó que el crecimiento lo era todo [...] Durante algunos años en México, tiene muchos años que no hay un crecimiento sostenido, pero durante muchos años se pensó que solo el crecimiento en economía era suficiente, pero nunca se pensó en la distribución de la riqueza”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Morena se fractura en Campeche: 10 diputados rompen con Sansores y Sheinbaum dice ‘paz y amor’

Añadió que, en su perspectiva, la Cuarta Transformación busca que la riqueza generada se distribuya, con un enfoque de “crecimiento con justicia social” y “desarrollo sustentable con bienestar”, para lo cual, sostuvo, se requiere inversión pública que también impulse la inversión privada.

La presidenta indicó que su administración trabaja en mecanismos para aumentar la inversión pública y citó cifras incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Señaló que hay “casi un billón de pesos” para programas de bienestar y que una parte mayoritaria se destina a la pensión para adultos mayores.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No somos Santa Anna’, contesta Sheinbaum a festejo de Trump por invasión de EU a México

En el mismo mensaje, refirió que para inversiones se contempla “poco más de 900 mil millones”, dirigidos a agua, hospitales y compra de equipos, y mencionó que el diseño de estos esquemas apunta a “aumentar la inversión en 722 mil millones de pesos”.

Sheinbaum afirmó que la inversión pública “va a alimentar este año 2% del PIB” y que en lo que resta del sexenio se proyectan 5.9 billones de pesos, como parte de la estrategia de infraestructura y desarrollo planteada por el gobierno federal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


inversiones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Senado morenista

Senado morenista
true

Adán Augusto aparece en expediente de la Corte de Houston
El alza de precios de gas en EU podría repercutir en los precios de las tarifas eléctricas en México.

Ante dependencia de 75% de gas de EU, urge Sheinbaum a avanzar en producción nacional
Postura. El discurso de Bad Bunny contra el ICE durante los Grammy provocó reacciones divididas, entre ellas la dura crítica de Eduardo Verástegui.

‘Basura tóxica’: Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 33 azotará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, programa social parte del programa de Becas para el Bienestar dirigido a estudiantes de secundaria, recibirán un pago triple de 5 mil 700 pesos a partir del mes de febrero.

Beca Rita Cetina sorprende a beneficiarios de nuevo ingreso con pago triple de $5,700 en febrero
Te contamos cómo la famosa conductora peruana frenó la ola de noticias falsas que aseguraban su fallecimiento en pleno 2026.

¿Murió Laura Bozzo?... qué se sabe sobre la famosa conductora peruana
El 8 de febrero se juega el Super Bowl, partido al que no es fácil acceder económicamente ante lo caro de las entradas, sin embargo hay diversas opciones para verlo por televisión.

Entradas para ver el Super Bowl LX, de las más caras de la historia