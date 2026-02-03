Sheinbaum presume apuesta por obra pública: inversión alimentará 2% del PIB este año

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó un plan de inversión pública en infraestructura para el desarrollo y afirmó que la llamada Cuarta Transformación busca garantizar “desarrollo con justicia social”.

Durante su conferencia matutina de este martes 3 de febrero en Palacio Nacional, la mandataria señaló que su administración impulsa inversión con recursos públicos y mixtos, bajo un esquema que, dijo, es distinto a las anteriores asociaciones público-privadas, a las que calificó como “muy abusivas del recurso público”.

Sheinbaum sostuvo que cuando la inversión pública aumenta en rubros como carreteras, hospitales, escuelas, energía, agua e infraestructura, se genera mayor crecimiento económico, y planteó que por años se privilegió la expansión sin atender la distribución de la riqueza.

“Durante muchos años se pensó que el crecimiento lo era todo [...] Durante algunos años en México, tiene muchos años que no hay un crecimiento sostenido, pero durante muchos años se pensó que solo el crecimiento en economía era suficiente, pero nunca se pensó en la distribución de la riqueza”, dijo.

Añadió que, en su perspectiva, la Cuarta Transformación busca que la riqueza generada se distribuya, con un enfoque de “crecimiento con justicia social” y “desarrollo sustentable con bienestar”, para lo cual, sostuvo, se requiere inversión pública que también impulse la inversión privada.

La presidenta indicó que su administración trabaja en mecanismos para aumentar la inversión pública y citó cifras incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Señaló que hay “casi un billón de pesos” para programas de bienestar y que una parte mayoritaria se destina a la pensión para adultos mayores.

En el mismo mensaje, refirió que para inversiones se contempla “poco más de 900 mil millones”, dirigidos a agua, hospitales y compra de equipos, y mencionó que el diseño de estos esquemas apunta a “aumentar la inversión en 722 mil millones de pesos”.

Sheinbaum afirmó que la inversión pública “va a alimentar este año 2% del PIB” y que en lo que resta del sexenio se proyectan 5.9 billones de pesos, como parte de la estrategia de infraestructura y desarrollo planteada por el gobierno federal.