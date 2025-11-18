La generación del hueso

Desde el oficialismo se ha acusado a la derecha y a la oposición de estar detrás de las convocatorias de la Generación Z, que salió a protestas este sábado 15 de noviembre y ha llamado a una nueva manifestación para este jueves 20, justo en el día del desfile militar con motivo de la Revolución Mexicana.

TE PUEDE INTERESAR: Oficialismo respalda a Sheinbaum y acusa a Claudio X. y Madrazo de estar detrás de la marcha de la Generación Z

TE PUEDE INTERESAR: Desfile de la Revolución Mexicana será el mismo día que la marcha ‘Generación Z’; ¿se cancelará?