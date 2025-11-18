La generación del hueso

CARTONES / miércoles, noviembre 19, 2025 - 11:00
    La generación del hueso
COMPARTIR

Desde el oficialismo se ha acusado a la derecha y a la oposición de estar detrás de las convocatorias de la Generación Z, que salió a protestas este sábado 15 de noviembre y ha llamado a una nueva manifestación para este jueves 20, justo en el día del desfile militar con motivo de la Revolución Mexicana.

TE PUEDE INTERESAR: Oficialismo respalda a Sheinbaum y acusa a Claudio X. y Madrazo de estar detrás de la marcha de la Generación Z

TE PUEDE INTERESAR: Desfile de la Revolución Mexicana será el mismo día que la marcha ‘Generación Z’; ¿se cancelará?

TEMAS
Acusaciones
Manifestaciones
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La FGE confirmó que la causa de la muerte de Silvia, de 13 años, fue por traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego.

Investiga FGE muerte de menor hallada en el ejido Buñuelos de Saltillo; familiares rinden declaración
Los cruceros temáticos se instalaron en Allende y Aldama, así como en Fundadores y Mirasierra.

Jóvenes de Saltillo impulsan cultura vial con cruceros temáticos
El Gobernador detalló que ya se ha comenzado a “calentar motores” con eventos como el reciente juego amistoso entre México y Uruguay en La Laguna.

Coahuila presentará en enero su ‘Gran Plan Mundialista’ para capitalizar el torneo de fútbol
El gobernador Manolo Jiménez detalló las obras que se han realizado en materia de infraestructura vial y movilidad para la Región Sureste.

Saltillo: Entregarán ampliación del Nazario Ortiz la próxima semana; vienen más obras para la Región Sureste

El fin

El fin
Transportistas acusaron que la situación ha disparado los tiempos de espera para cruzar en la frontera Piedras Negras-Eagle Pass.

Alertan por ‘huachicol hormiga’ en frontera de Coahuila con Estados Unidos

Las lesiones visibles en manos, como manchas o erupciones cutáneas, forman parte de las manifestaciones que pueden presentarse durante el avance de esta infección.

Coahuila, séptimo lugar nacional en sífilis con 1,004 casos durante 2025
Registros nacionales muestran un incremento de desapariciones de niñas y niños de 0 a 5 años entre 2022 y 2024, reflejando mayores riesgos para la primera infancia en varias entidades del país.

Coahuila registró 12 desapariciones de niñas y niños de 0 a 5 años en 2024