Desfile de la Revolución Mexicana será el mismo día que la marcha ‘Generación Z’; ¿se cancelará?

El lunes 17 de noviembre, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) y el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fue designado como festivo con motivo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana. Por lo que, las escuelas de México y algunos puestos de trabajo no tuvieron actividades. Además, tradicionalmente se llevaba a cabo el Desfile cívico-militar conmemorativo del levantamiento armado de 1910. Sin embargo, desde hace unos años ya no es así, por lo que este se llevará a cabo durante la conmemoración de la Revolución Mexicana, liderado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el principal cuadro de la Ciudad de México.

¿CUÁNDO ES EL DESFILE? De acuerdo con información del Gobierno de México, el desfile se realizará el próximo jueves 20 de noviembre con bailes, música y tradiciones para celebrar la historia e identidad de los mexicanos. Se contará con la participación de elementos de la Guardia Nacional, Fuerza Aérea y el Ejército Mexicano. Según información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el próximo 20 de noviembre por primera vez se hará un ajuste a la ruta del Desfile por la Revolución Mexicana, el cual iniciará a las 10:00 horas. En la CDMX, la ruta del desfile del 20 de noviembre será la siguiente: - Partiendo del Zócalo;

- 5 de Mayo;

- Eje Central;

- Avenida Juárez

- Y concluir en el Monumento a la Revolución. Por lo tanto, habrá modificaciones en la circulación vial y en el transporte público, como es el caso de las Líneas 4, 7 y 3 de Metrobús. Siendo las alternativas viales: - Eje 1 Norte;

- Eje 1 Oriente;

- José María Izazaga;

- Fray Servando Teresa de Mier;

- Circuito Interior;

- Avenida Chapultepec.