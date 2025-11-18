Desfile de la Revolución Mexicana será el mismo día que la marcha ‘Generación Z’; ¿se cancelará?
De acuerdo el Gobierno de México, el desfile se realizará el próximo jueves 20 de noviembre con bailes, música y tradiciones
El lunes 17 de noviembre, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) y el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fue designado como festivo con motivo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.
Por lo que, las escuelas de México y algunos puestos de trabajo no tuvieron actividades. Además, tradicionalmente se llevaba a cabo el Desfile cívico-militar conmemorativo del levantamiento armado de 1910.
Sin embargo, desde hace unos años ya no es así, por lo que este se llevará a cabo durante la conmemoración de la Revolución Mexicana, liderado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el principal cuadro de la Ciudad de México.
¿CUÁNDO ES EL DESFILE?
De acuerdo con información del Gobierno de México, el desfile se realizará el próximo jueves 20 de noviembre con bailes, música y tradiciones para celebrar la historia e identidad de los mexicanos.
Se contará con la participación de elementos de la Guardia Nacional, Fuerza Aérea y el Ejército Mexicano.
Según información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el próximo 20 de noviembre por primera vez se hará un ajuste a la ruta del Desfile por la Revolución Mexicana, el cual iniciará a las 10:00 horas.
En la CDMX, la ruta del desfile del 20 de noviembre será la siguiente:
- Partiendo del Zócalo;
- 5 de Mayo;
- Eje Central;
- Avenida Juárez
- Y concluir en el Monumento a la Revolución.
Por lo tanto, habrá modificaciones en la circulación vial y en el transporte público, como es el caso de las Líneas 4, 7 y 3 de Metrobús.
Siendo las alternativas viales:
- Eje 1 Norte;
- Eje 1 Oriente;
- José María Izazaga;
- Fray Servando Teresa de Mier;
- Circuito Interior;
- Avenida Chapultepec.
¿DÓNDE VER EN VIVO EL DESFILE?
Aunque si tu caso es no poder asistir, será trasmitido en tiempo real por:
- Transmisión en vivo por las redes sociales del Gobierno de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena);
- Televisión abierta por Canal 22.
Cabe destacar que suelen comenzar unos minutos antes del arranque del contingente.
¿MARCHA ‘GENERACIÓN Z’ AFECTARÁ AL DESFILE?
La Presidenta de México se pronunció sobre la nueva convocatoria del movimiento ‘Generación Z’, prevista para el 20 de noviembre, que a su vez es el mismo día del desfile de la Revolución Mexicana.
Sheinbaum afirmó que no habrá cambios en la programación del evento cívico-militar, pese a la convocatoria a salir a marchar una vez más.
Siendo así que la mandataria llamó a respetar al Ejército Mexicano y lo que representa su conmemoración.
“Repito, el 20 de noviembre va a ser el desfile como siempre se hace, se va a llevar a cabo y hay que tener respeto por lo que representa el Ejército mexicano. El 20 de noviembre lo que se conmemora es el llamado que hace en el plan de San Luis, Madero, para que el pueblo de México se levante en armas para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz”, expresó.
La presidenta agregó que no considera que haya riesgo de choques de los manifestantes con los asistentes al desfile, aunque reiteró su exhorto a evitar provocaciones: “hay que hacer un llamado a que no haya provocaciones y que todo sea pacífico. Viene muchísima gente al 20 de noviembre, en los desfiles a veces son cientos de miles de personas las que los observan, entonces hay que respetar el desfile. No creemos que haya nada”.
¿CUÁNTOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO QUEDAN EN 2025?
La Ley Federal del Trabajo reconoce oficialmente estos días de descanso obligatorio para todo el sector obrero durante el año 2025:
• Jueves 25 de diciembre: Navidad, considerado un día de descanso obligatorio en todo el país.
Este día aplica tanto para trabajadores del sector público como privado. En caso de que una persona labore en alguna de esas fechas, la legislación indica que deberá recibir pago doble adicional, es decir, el triple del salario diario correspondiente.
¿POR QUÉ SE CELEBRA LA REVOLUCIÓN MEXICANA EL 20 DE NOVIEMBRE?
El 20 de noviembre es una de las fechas más significativas en la historia mexicana, ya que marca el inicio de la Revolución Mexicana de 1910, el levantamiento que puso fin al largo mandato de Porfirio Díaz y dio origen a una nueva etapa política y social en el país.
Desde entonces, este día se celebra con desfiles cívico-deportivos, ceremonias oficiales y actos escolares en honor a los héroes revolucionarios. Aunque el espíritu conmemorativo se mantiene intacto, las autoridades suelen mover la fecha del descanso para promover la recreación y el turismo.
El traslado del feriado es una práctica habitual en México, establecida en la Ley Federal del Trabajo, la cual permite ajustar las fechas de descanso obligatorio al lunes más cercano, con el fin de equilibrar la productividad y el tiempo libre de los trabajadores.