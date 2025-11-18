La mancha de la 4T

CARTONES / miércoles, noviembre 19, 2025 - 11:00
    La mancha de la 4T
Los elementos de la Ciudad de México enfrentaron, sin distinción, tanto a los grupos de choque como a los contingentes que protestaban de forma pacífica en el Zócalo capitalino durante la marcha de la Generación Z el pasado sábado.

