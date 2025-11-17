‘Pueblo y gobierno somos invencibles’, responde Sheinbaum tras disturbios en el Zócalo

CDMX.- Un día después de los hechos de violencia registrados durante la marcha de la llamada Generación Z en el Zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no existe “divorcio” entre gobierno y población, y sostuvo que cuando ambos caminan juntos “no hay fuerza que los pueda detener”. Desde Tabasco, insistió en que la vía pacífica debe prevalecer ante cualquier intento de provocación.

Durante el anuncio de la nueva planta de producción de Chocolate Bienestar en Comalcalco, la mandataria federal señaló que “pueblo y gobierno” construyen la paz y que la mayoría de la ciudadanía rechaza actos violentos. “No hay divorcio entre pueblo y gobierno, somos uno solo. Cuando el gobierno responde a su pueblo, no hay fuerza que nos pueda detener”, expresó ante cientos de asistentes al Festival del Chocolate Tabasco 2025.

Sheinbaum aseguró que quienes buscan generar violencia no cuentan con respaldo social. “A quienes intentan provocar algún tipo de enfrentamiento, el pueblo de México dice ‘no’. Juntas y juntos estamos construyendo la paz”, remarcó. Sin mencionar actores específicos, también envió un mensaje a quienes -dijo- buscan apoyo fuera del país para intervenir en la vida pública: “México es libre, independiente y soberano”.

Acompañada por el gobernador Javier May, la presidenta sostuvo que la relación con la ciudadanía se mantiene firme y que los principales programas sociales están garantizados. Recordó que octubre de 2025 fue el mes con mayor creación de empleo formal en la historia del país y aseguró que el crecimiento económico continúa.

En este contexto, Sheinbaum anunció la construcción de la planta de Chocolate Bienestar con una inversión de 80 millones de pesos. El proyecto, explicó, busca fortalecer la cadena productiva del cacao en la región mediante precios justos y la transformación directa del grano. “Trabajaremos con las y los productores de cacao para que esta planta se convierta en una herramienta de desarrollo”, señaló.

María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar, informó que el complejo se edificará en un predio de dos hectáreas donado por el gobierno estatal. Aseguró que, con el tiempo, su valor productivo superará la inversión inicial y se convertirá en un referente de la identidad tabasqueña.

Sheinbaum cerró su mensaje con un llamado a la unidad y a la continuidad de los proyectos sociales. “Vamos bien y vamos a estar mejor, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno”, insistió, al tiempo que reiteró que su administración no cederá ante provocaciones ni se alejará de quienes -afirmó- son la base de la transformación. Con información de El Universal