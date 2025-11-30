¿Cuál es la dirección que debe tomar una nueva ley de aguas?

El agua es un negocio porque ante la escasez se vuelve un bien preciado. Esto significa que el agua es un commodity más, como el oro, el petróleo o el carbón. Entonces, ¿cómo contraponer esta tesis frente a otra que ve el agua como un derecho humano? Es decir, ver el agua como un bien común.

Convertir el agua en mercancía quiere decir que es un producto al que sólo se accede si se tiene dinero, como comprar una computadora o un automóvil, y esa mercantilización de un bien que es de una nación es lo que permea en la actualidad.

Antes de finalizar el viernes, se distribuyó en la Cámara de Diputados el proyecto de dictamen impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum de la nueva Ley General de Aguas, con la cual se busca dar prioridad precisamente al derecho humano al agua. También se incluyen modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales.

El debate se había originado, sobre todo, en organizaciones campesinas, quienes protestaron por los cambios que se pretendían imponer, como que ya no iban a poder heredar títulos de concesión. Ante las inconformidades se realizaron modificaciones o se hicieron aclaraciones. Se mantiene la disposición que impide transmitir los títulos a terceros, pero se otorgan garantías de sucesión para heredar.

La propuesta también apunta a eliminar los cambios de uso que han permitido que una concesión destinada a un fin se utilice en situaciones diferentes sin ningún control. También se busca crear un Registro Nacional del Agua, que define quiénes son los beneficiarios, cuál es su volumen y cómo se otorgaron las concesiones. Otro punto es que los derechos que no estén siendo utilizados se reincorporen al Estado. El propósito, se ha repetido, es acabar con el acaparamiento.

Partamos de ciertos puntos: existe una crisis hídrica en el país alimentada por distintos factores, además del climático. Está el desorden en las concesiones de agua, tanto para su extracción subterránea como para el aprovechamiento del agua de las presas. En La Laguna, por ejemplo, es fecha que no es posible tener un padrón certero de los derechos de agua en el distrito de riego, además de la existencia de los múltiples litigios de gente que busca recuperar derechos.

Está la falta de vigilancia. Los módulos de riego se han convertido en un nido de negocio particular, sin que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) quiera meter las manos. Además, cuenta con escasos inspectores que fácilmente son rebasados cuando tienen que revisar las extracciones del agua del subsuelo.

Las omisiones de las autoridades para castigar la sobreextracción de agua que tiene en déficit de disponibilidad gran parte de los acuíferos del país o las omisiones para medir correctamente la extracción de agua de pozo.

La falta de castigo a los grandes dueños del agua que sobreexplotan las concesiones, amplían fronteras agrícolas o manipulan medidores.

AL TIRO

¿Son estos cambios que propone la Presidenta la solución? La realidad es que muchos de los problemas de ordenamiento, vigilancia y castigo se podrían corregir sin necesidad de una nueva ley o de cambios a la Ley de Aguas Nacionales. El derecho humano al agua ya está en el artículo 4 de la Constitución, por ejemplo.

Esto no quiere decir que no se necesiten cambios a una ley que, efectivamente, mercantilizó el agua. En ese sentido: ¿qué se hará con los módulos de riego convertidos en nidos de corrupción?, ¿qué se dice sobre las concesiones para el fracking?, ¿por qué no se incluye la obligatoriedad en la medición telemétrica?

Esta son sólo algunas aristas alrededor del agua que siguen en el aire. Al final, me parece que no se corrigen de fondo muchos problemas o que en el fondo, o viéndole desde otro ángulo, el problema es un asunto de voluntad.