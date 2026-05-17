Inflación y baja inversión debilitan la economía de México

CDMX.- El segundo trimestre 2026 confirma un entorno económico frágil para México, pues la inflación se modera, pero sigue por encima de la meta; el empleo y el consumo ofrecen cierto soporte, mientras la inversión continúa rezagada y el PIB apenas crece.

Lo anterior según CIAL dun & bradstreet, quien recordó que fue en el mes de abril, que la inflación anual se moderó a 4.45%, tras el 4.59% registrado en marzo, con tres meses consecutivos de baja en el componente subyacente (4.26% anual).

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Fue el pasado viernes que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) indicó que la estimación del crecimiento real del PIB en México para 2026 se reduce a 1.2% y para la tasa de inflación, la estimación para 2026 se incrementó a 4.3%.

Asimismo S&P Global Ratings estimó que la economía mexicana crecerá apenas 1% en 2026, afectada por la incertidumbre en torno a la renegociación del T-MEC, el aumento en precios de energía y una menor inversión privada, mientras que Banamex estimó que Moody’s podría recortar la calificación crediticia de México de aquí al cierre de junio.

Por su parte CIAL dun & bradstreet, resaltó que los analistas estiman que la inflación cierre el año en 4.1%, aún por encima de la meta de Banxico.

Por otro lado, destacó que el empleo formal mostró avances, pues en abril se registraron 22.75 millones de trabajadores en el IMSS, con un aumento de 1.5% anual y 331 mil nuevos empleos en 12 meses.

Asimismo el salario promedio fue de 665 pesos diarios, con un incremento de 2.3% real anual, su menor ritmo desde 2022.

En el mercado automotriz, se vendieron 118 mil 859 vehículos ligeros, un máximo histórico para abril, con un crecimiento de 8.6% anual.

Sin embargo, resaltó que la inversión continúa rezagada. En febrero cayó 3.6% anual, acumulando 18 meses consecutivos en terreno negativo. La inversión en maquinaria y equipo retrocedió 9.1%, mientras la construcción avanzó 1.5%.

En otro tema, las expectativas económicas se ajustaron a la baja, pues según la encuesta de Banxico, el PIB crecería 1.35% en 2026, tras el estancamiento de 0.2% anual en el primer trimestre, y 1.8% en 2027.

Asimismo la inflación esperada para este año se elevó a 4.37%, mientras la tasa de Banxico se mantendría en 6.50% hasta 2027. El tipo de cambio cerraría en 18.02 pesos por dólar.

El gobierno anunció un paquete de simplificación administrativa para acelerar la inversión, con autorizaciones en 30–90 días. Sin embargo, solo 2% de los analistas considera que es buen momento para invertir, debido a factores sociopolíticos como corrupción, inseguridad y falta de estado de derecho.

Finalmente, Banxico recortó su tasa de referencia a 6.50%, tras 15 recortes en 27 meses desde el nivel de 11.25%. La decisión fue dividida en la Junta de Gobierno, en un contexto de inflación controlada y PIB estancado. En contraste, la FED mantuvo su tasa en 3.75%, ante la presión inflacionaria en EU.