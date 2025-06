¡No me simpatizas!

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, anunció la cancelación de la ampliación del Paso Vial Villa Florida y que los más de los más de 25 millones de pesos para la obra serán reasignados.

Cepeda González acusó la intervención de “liderazgos mezquinos”.

“Es una decisión tomada: no se va a hacer la obra para no generar conflictos. El pseudo dirigente que se opuso, Abundio Ramírez Vázquez, no vive ahí, y no hay recursos para resolver conflictos de esa naturaleza”, expresó.

