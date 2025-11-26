Noroña: El valiente

Justo en el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el senador Gerardo Fernández Noroña lanzó insultos contra Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan.

Noroña dijo que la viuda de Carlos Manzo, asesinado en Michoacán, es “ambiciosa”, “oportunista” y “fascista”, y que su demanda para se investigue al diputado morenista Leonel Godoy, como presunto autor intelectual del crimen, obedecer a “intereses políticos”.

