Sheinbaum frena a Noroña por declaraciones sobre la viuda del alcalde de Uruapan

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado público al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, para que actúe con respeto y sensibilidad hacia Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, Michoacán, y viuda de Carlos Manzo, presidente municipal asesinado el pasado 1 de noviembre.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que la situación personal que atraviesa la alcaldesa exige prudencia y acompañamiento, al tratarse de un duelo reciente derivado de un hecho violento que impactó a la comunidad de Uruapan.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum busca poner fin al acaparamiento de Agua con reforma a la Ley... ‘Eso se acabó’

“Creo que primero, en estos casos, hay que respetar. La esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, no está pasando por un momento fácil; acaba de perder a su esposo. En esa parte tiene que haber sensibilidad, para empezar”, expresó la Presidenta ante medios de comunicación.

Sheinbaum añadió que las consideraciones de carácter político deben posponerse ante una circunstancia de esta naturaleza. “Todo a su tiempo, todo a su debido tiempo. Hay que ser solidario en este momento, estés de acuerdo o no. Es mi opinión, y para lo político ya habrá otros momentos”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR: Usará EU tema automotriz para renegociar hasta 2027

El pronunciamiento de la mandataria se dio luego de que el senador Gerardo Fernández Noroña asegura que Grecia Quiroz buscará la gubernatura de Michoacán, al afirmar que “la ambición ya se le despertó” y que eventualmente será candidata al cargo.

“El expresidente del Senado aseguró que va por la gubernatura, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia”, declaró Noroña, al referirse a la alcaldesa de Uruapan.

TE PUEDE INTERESAR: Oportuno, separar calendarios de elecciones política y judicial

El legislador también consideró que Quiroz recibiría respaldo de los partidos de oposición, a los que acusó de necesitar “figuras fascistas” para legitimar a la derecha en procesos electorales futuros, lo que generó críticas en distintos sectores políticos.

Hasta el momento, la alcaldesa Grecia Quiroz no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos, mientras que el caso reaviva el debate sobre los límites entre la confrontación política y el respeto a las víctimas de la violencia. Con información de El Universal