Sheinbaum frena a Noroña por declaraciones sobre la viuda del alcalde de Uruapan

Noticias
/ 26 noviembre 2025
    Sheinbaum frena a Noroña por declaraciones sobre la viuda del alcalde de Uruapan
    Claudia Sheinbaum añadió que las consideraciones de carácter político deben posponerse ante una circunstancia de esta naturaleza. /FOTO: CUARTOSCURO

COMPARTIR

TEMAS


política

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

Llama a privilegiar la prudencia y la solidaridad ante un caso marcado por la violencia y el duelo, luego de que surgieran declaraciones de carácter político sobre la edil

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado público al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, para que actúe con respeto y sensibilidad hacia Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, Michoacán, y viuda de Carlos Manzo, presidente municipal asesinado el pasado 1 de noviembre.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que la situación personal que atraviesa la alcaldesa exige prudencia y acompañamiento, al tratarse de un duelo reciente derivado de un hecho violento que impactó a la comunidad de Uruapan.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum busca poner fin al acaparamiento de Agua con reforma a la Ley... ‘Eso se acabó’

“Creo que primero, en estos casos, hay que respetar. La esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, no está pasando por un momento fácil; acaba de perder a su esposo. En esa parte tiene que haber sensibilidad, para empezar”, expresó la Presidenta ante medios de comunicación.

Sheinbaum añadió que las consideraciones de carácter político deben posponerse ante una circunstancia de esta naturaleza. “Todo a su tiempo, todo a su debido tiempo. Hay que ser solidario en este momento, estés de acuerdo o no. Es mi opinión, y para lo político ya habrá otros momentos”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR: Usará EU tema automotriz para renegociar hasta 2027

El pronunciamiento de la mandataria se dio luego de que el senador Gerardo Fernández Noroña asegura que Grecia Quiroz buscará la gubernatura de Michoacán, al afirmar que “la ambición ya se le despertó” y que eventualmente será candidata al cargo.

“El expresidente del Senado aseguró que va por la gubernatura, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia”, declaró Noroña, al referirse a la alcaldesa de Uruapan.

TE PUEDE INTERESAR: Oportuno, separar calendarios de elecciones política y judicial

El legislador también consideró que Quiroz recibiría respaldo de los partidos de oposición, a los que acusó de necesitar “figuras fascistas” para legitimar a la derecha en procesos electorales futuros, lo que generó críticas en distintos sectores políticos.

Hasta el momento, la alcaldesa Grecia Quiroz no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos, mientras que el caso reaviva el debate sobre los límites entre la confrontación política y el respeto a las víctimas de la violencia. Con información de El Universal

Temas


política

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La mayoría de denuncias por agresiones de género corresponden a reincidencias.

Coahuila registra más de 19 mil agresores seriales de mujeres cada año
El megabloqueo de este lunes se derivó de la crisis de inseguridad que denuncian los transportistas de carga.

Sin afectaciones en Coahuila por megabloqueo carretero en el país
Coatlicue, la supercomputadora mexicana, será la más potente de Latinoamérica. Conoce su capacidad, inversión, beneficios y el impacto que tendrá en innovación, ciencia y decisiones públicas.

Presentan a ‘Coatlicue’, la Supercomputadora Mexicana más poderosa de América Latina en la Mañanera
Hay al menos ocho inversionistas interesados en la adquisición de la empresa acerera.

Estiman para enero de 2026 posible subasta de AHMSA
La reforma a la Ley de Aguas Nacionales busca frenar el acaparamiento, evitar especulación y garantizar el derecho humano al agua, según la presidenta Claudia Sheinbaum

Sheinbaum busca poner fin al acaparamiento de Agua con reforma a la Ley... ‘Eso se acabó’

El gobierno federal obtuvo una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por presuntos vínculos con tráfico de combustible y armas; la FGR formalizó su acuerdo como testigo colaborador en la investigación

Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo; acuerda colaborar como testigo protegido
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Pensión del Bienestar... quiénes reciben el pago de 6 mil 200 pesos este 26 y 27 de noviembre, según el calendario oficial
Rumor. El posible regreso de La Voz México a Televisa desata especulaciones sobre el fichaje de los coaches estelares.

Televisa sacude redes con rumores: ‘La Voz México’ volvería en 2026 con Danna Paola al frente