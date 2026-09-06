Se centra conversación en redes en informe de Sheinbaum y exigencia de justicia ante desapariciones

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    Se centra conversación en redes en informe de Sheinbaum y exigencia de justicia ante desapariciones
    La presidenta Claudia Sheinbaum rindió su informe de gobierno el pasado martes. Cuartoscuro

Ambas temáticas generaron debate en X en el periodo del 26 de agosto al 1 de septiembre

La conversación sociodigital durante el periodo del 26 de agosto al 1 de septiembre estuvo marcada por el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y por las exigencias de justicia de colectivos de búsqueda en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición.

De acuerdo con el análisis de MW Group, el Segundo Informe generó reacciones divididas en la red social X. El 22.6 por ciento de las narrativas cuestionó las afirmaciones de la Presidenta y señaló problemas en medicamentos, pérdidas económicas relacionadas con megaproyectos y la crisis de seguridad y narcotráfico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/segundo-informe-de-gobierno-de-claudia-sheinbaum-lo-mas-destacado-y-anuncios-claves-IJ23199526

En contraste, 19 por ciento de las conversaciones reconoció los logros de Sheinbaum y destacó su nivel de aprobación, mientras que 17 por ciento se concentró en memes y burlas relacionadas con su discurso, particularmente por las referencias a la “soberanía”.

El informe también generó críticas por los invitados que acudieron en vehículos de lujo y señalamientos sobre presunta falta de austeridad, protección a políticos vinculados con el crimen organizado, represión a colectivos y censura.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/avances-del-tren-hospitales-programas-sociales-y-guerra-de-consignas-sheinbaum-presenta-informe-en-saltillo-video-AD23316071

En tanto, la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición estuvo dominada por reclamos de justicia, seguridad y mayor respaldo gubernamental a las familias y colectivos de búsqueda.

$!El pasado domingo se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición.
El pasado domingo se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición. Cuartoscuro

El 24.1 por ciento de las narrativas criticó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por su atención a las víctimas, mientras que 23 por ciento condenó el ataque contra la buscadora Alma Rosa Rojo Medina y exigió protección para las activistas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-sin-rastro-del-70-de-los-desaparecidos-del-2000-a-la-fecha-CG23161344

También se difundieron las marchas de madres buscadoras en distintos estados y las críticas a autoridades por falta de acercamiento y apoyo a los colectivos.

El análisis de MW Group identificó, además, como riesgo político la “agitación civil” relacionada con las movilizaciones de colectivos buscadores. Las menciones sobre riesgos políticos aumentaron 50.8 por ciento respecto al periodo anterior.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/harfuch-niega-que-aumento-de-desapariciones-este-ligado-a-reduccion-de-homicidios-JG23252487

Entre los hechos relacionados con este tema también destacó la reunión de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa con Sheinbaum, quienes señalaron que continúan sin conocer el paradero de sus hijos, así como las movilizaciones realizadas en distintos estados para exigir justicia por las desapariciones.

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