Se centra conversación en redes en informe de Sheinbaum y exigencia de justicia ante desapariciones

La conversación sociodigital durante el periodo del 26 de agosto al 1 de septiembre estuvo marcada por el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y por las exigencias de justicia de colectivos de búsqueda en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición. De acuerdo con el análisis de MW Group, el Segundo Informe generó reacciones divididas en la red social X. El 22.6 por ciento de las narrativas cuestionó las afirmaciones de la Presidenta y señaló problemas en medicamentos, pérdidas económicas relacionadas con megaproyectos y la crisis de seguridad y narcotráfico.

En contraste, 19 por ciento de las conversaciones reconoció los logros de Sheinbaum y destacó su nivel de aprobación, mientras que 17 por ciento se concentró en memes y burlas relacionadas con su discurso, particularmente por las referencias a la “soberanía”.

En su Segundo Informe, Claudia Sheinbaum recurre a un discurso tramposo: presume pasajeros como si contar usuarios convirtiera elefantes blancos en éxitos.



🚂 Tren Maya: pérdidas multimillonarias, subsidios permanentes, descarrilamientos frecuentes. No detonó el crecimiento... — Denise Dresser (@DeniseDresserG) September 2, 2026

El informe también generó críticas por los invitados que acudieron en vehículos de lujo y señalamientos sobre presunta falta de austeridad, protección a políticos vinculados con el crimen organizado, represión a colectivos y censura.

En tanto, la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición estuvo dominada por reclamos de justicia, seguridad y mayor respaldo gubernamental a las familias y colectivos de búsqueda.

El 24.1 por ciento de las narrativas criticó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por su atención a las víctimas, mientras que 23 por ciento condenó el ataque contra la buscadora Alma Rosa Rojo Medina y exigió protección para las activistas.

También se difundieron las marchas de madres buscadoras en distintos estados y las críticas a autoridades por falta de acercamiento y apoyo a los colectivos.

La ONU llamó a los Estados a asumir la búsqueda, investigación y reparación en casos de desaparición forzada, sin trasladar esas responsabilidades a las familias de las víctimas.



En un pronunciamiento por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, varias... pic.twitter.com/78wpaNEIQi — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) August 31, 2026

El análisis de MW Group identificó, además, como riesgo político la “agitación civil” relacionada con las movilizaciones de colectivos buscadores. Las menciones sobre riesgos políticos aumentaron 50.8 por ciento respecto al periodo anterior.

Entre los hechos relacionados con este tema también destacó la reunión de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa con Sheinbaum, quienes señalaron que continúan sin conocer el paradero de sus hijos, así como las movilizaciones realizadas en distintos estados para exigir justicia por las desapariciones.