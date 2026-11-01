Reporte de homicidios

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión Invitada
por Opinión Invitada
CARTONES /
    Reporte de homicidios
COMPARTIR

Por Luy

Gobierno de Sheinbaum afirma que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 52% a nivel nacional
¿Está bajando la violencia en el país?
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas

Violencia
homicidios
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Noche de brujas Halloween
true

Convive Fiscalía de Coahuila con miles de estudiantes en Ramos Arizpe
31 de octubre: Llegan las almas de quienes nunca nacieron o permanecen en el limbo, así como de los niños que murieron sin haber recibido el bautismo.

Día de Muertos 2026: Hoy 31 de octubre se pone la ofrenda a los niños fallecidos sin bautizar
El registro de la Beca Rita Cetina 2026 requiere que madres, padres y tutores sigan varios pasos en la plataforma oficial para incorporar a sus hijas e hijos al programa.

Beca Rita Cetina 2026: guía para registrar a tus hijos y descargar el folio de solicitud
La crisis de desapariciones en México inspiró la obra de teatro “Buscadoras” que se estrenará en Monterrey el próximo 5 de noviembre.

Crisis de desapariciones inspira obra “Buscadoras” a estrenarse próximamente en Monterrey
Personaje. Entre asesinas, sobrevivientes y personajes perturbadores, las nuevas protagonistas del horror han ampliado los límites de lo que significa ser una reina del grito.

Del grito al poder: las nuevas reinas del terror que dominan Hollywood

Saúl “Canelo” Álvarez recuperó el campeonato mundial supermediano del CMB tras imponerse a Christian Mbilli en Arabia Saudita.

Canelo Álvarez vence a Christian Mbilli y recupera el campeonato mundial supermediano del CMB
Saltillo Soccer buscará cortar su mala racha el próximo 7 de noviembre, cuando reciba a Club de Ciervos.

Saltillo Soccer cae 4-0 ante Artesanos Metepec y suma cuatro derrotas