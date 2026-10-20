Pide Sheinbaum al INE aclarar irregularidades en contratos con empresas proveedoras de material electoral

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Pide Sheinbaum al INE aclarar irregularidades en contratos con empresas proveedoras de material electoral
    Acerca del informe sobre el Fobaproa que anunció semanas atrás, la mandataria indicó que se trabaja para presentarlo “fundamentado”. Cuartoscuro

La presidenta aseguró desconocer si la Auditoría Superior de la Federación tiene atribuciones para auditar al Instituto

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al INE aclarar presuntas irregularidades en contrataciones de empresas proveedoras de material electoral.

En su conferencia mañanera de este martes 20 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió que se alistan un informe sobre el Fobaproa, como lo anunció semanas atrás.

Pozos y cenotes de Yucatán registran contaminación fecal generalizada; análisis revela altas concentraciones de nitrato

“Tendría que aclarar el Instituto, tiene que aclarar el Instituto Nacional Electoral (...). Lo primero es que el Instituto Nacional Electoral aclare este caso que ha salido recientemente en los medios”, expresó sobre información de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, cuyo chófer es señalado como apoderado de empresa que recibió contratos.

Mencionó que también pediría información a la Secretaría de Gobernación sobre Talleres Gráficos, y desconoció si la Auditoría Superior de la Federación tiene atribuciones para auditar el INE.

TRABAJAN EN INFORME DEL FOBAPROA

Sobre el informe sobre el Fobaproa que anunció semanas atrás, indicó que se trabaja para presentarlo “fundamentado”.

“Ando revisando, le pedí incluso a la Secretaría de Hacienda y los documentos del Fobaproa porque hay que recordarlo. No solo porque la deuda privada se convirtió en deuda pública, sino porque hay que recordar casos”, explicó.

Ariadna Montiel justifica presencia de morenistas en marchas por el agua en Jalisco

“Por ejemplo el caso del rescate de la Autopista del Sol, el caso del rescate de Salinas y Rocha, cuánto se dio, cómo se dio”, declaró al señalar que fueron “miles de millones de pesos que palomearon unas cuantas gentes”, dijo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contratos
Recursos Públicos
FOBAPROA

Localizaciones


México

Personajes


Guadalupe Taddei Zavala
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


ASF
INE

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Cadenas perpetuas

Cadenas perpetuas
true

El gran éxito de Sheinbaum de... regresar a donde estábamos

Señaló que la administración estadounidense ha presentado diversas propuestas para modificar las condiciones arancelarias, acompañadas de solicitudes específicas a México, algunas de las cuales continúan bajo revisión.

Sheinbaum respalda a Trump al confirmar que sí se está ‘muy cerca’ de alcanzar acuerdo comercial con EU
El ex fiscal de Chihuahua cuestionó las pruebas presentadas en su contra por el caso del laboratorio clandestino de El Pinal.

¿Quién fue?... César Jáuregui niega haber autorizado la intervención de agentes de la CIA en Chihuahua, durante su audiencia judicial
El Frente Frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Sheinbaum reabrirá el registro del programa Beca Rita Cetina 2026, que ofrece un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos en secundaria y la beca anual de 2 mil 500 para primaria.

Sheinbaum reabre registro para depositarle hasta 2 mil 500 pesos a estudiantes de primaria y secundaria; requisitos y cómo inscribirse
Bono y U2 regresarán a un espectáculo de medio tiempo de la NFL después de casi 25 años, ahora en el duelo entre Packers y Rams.

U2 regresa a la NFL: dará show de medio tiempo en el Packers vs Rams de Thanksgiving 2026
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizan una nueva disputa histórica, ahora por el reconocimiento al mejor Balón de Oro de todos los tiempos.

Messi y Cristiano pelean por el mejor Balón de Oro de la historia: CR7 lidera la votación