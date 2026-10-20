Pide Sheinbaum al INE aclarar irregularidades en contratos con empresas proveedoras de material electoral

En su conferencia mañanera de este martes 20 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió que se alistan un informe sobre el Fobaproa, como lo anunció semanas atrás.

“Tendría que aclarar el Instituto, tiene que aclarar el Instituto Nacional Electoral (...). Lo primero es que el Instituto Nacional Electoral aclare este caso que ha salido recientemente en los medios”, expresó sobre información de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, cuyo chófer es señalado como apoderado de empresa que recibió contratos.

Mencionó que también pediría información a la Secretaría de Gobernación sobre Talleres Gráficos, y desconoció si la Auditoría Superior de la Federación tiene atribuciones para auditar el INE.