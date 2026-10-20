Pide Sheinbaum al INE aclarar irregularidades en contratos con empresas proveedoras de material electoral
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La presidenta aseguró desconocer si la Auditoría Superior de la Federación tiene atribuciones para auditar al Instituto
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al INE aclarar presuntas irregularidades en contrataciones de empresas proveedoras de material electoral.
En su conferencia mañanera de este martes 20 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió que se alistan un informe sobre el Fobaproa, como lo anunció semanas atrás.
“Tendría que aclarar el Instituto, tiene que aclarar el Instituto Nacional Electoral (...). Lo primero es que el Instituto Nacional Electoral aclare este caso que ha salido recientemente en los medios”, expresó sobre información de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, cuyo chófer es señalado como apoderado de empresa que recibió contratos.
Mencionó que también pediría información a la Secretaría de Gobernación sobre Talleres Gráficos, y desconoció si la Auditoría Superior de la Federación tiene atribuciones para auditar el INE.
TRABAJAN EN INFORME DEL FOBAPROA
Sobre el informe sobre el Fobaproa que anunció semanas atrás, indicó que se trabaja para presentarlo “fundamentado”.
“Ando revisando, le pedí incluso a la Secretaría de Hacienda y los documentos del Fobaproa porque hay que recordarlo. No solo porque la deuda privada se convirtió en deuda pública, sino porque hay que recordar casos”, explicó.
“Por ejemplo el caso del rescate de la Autopista del Sol, el caso del rescate de Salinas y Rocha, cuánto se dio, cómo se dio”, declaró al señalar que fueron “miles de millones de pesos que palomearon unas cuantas gentes”, dijo.