Un genocidio en paz

Este lunes se firmó en Egipto el acuerdo de paz con los líderes de Egipto, Qatar y Turquía para poner fin a la guerra en Gaza.

El evento, encabezado por el presidente estadounidense, Donald Trump, también tuvo como testigos una veintena de líderes mundiales, entre ellos Pedro Sánchez y José Manuel Albares, presidente y ministro para Asuntos Exteriores de España.

España, aunque celebró el acuerdo para lograr la paz, advirtió que éste no detiene las investigaciones sobre el genocidio en Gaza: “Hay un caso ante el Tribunal Internacional de Justicia, una investigación de la Corte Penal Internacional y la propia Fiscalía española tiene abierta una investigación. Es algo que va a continuar”, dijo Albares.

