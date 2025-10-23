Un genocidio en paz

CARTONES / martes, octubre 14, 2025 - 11:00
    Un genocidio en paz
COMPARTIR

Este lunes se firmó en Egipto el acuerdo de paz con los líderes de Egipto, Qatar y Turquía para poner fin a la guerra en Gaza.

El evento, encabezado por el presidente estadounidense, Donald Trump, también tuvo como testigos una veintena de líderes mundiales, entre ellos Pedro Sánchez y José Manuel Albares, presidente y ministro para Asuntos Exteriores de España.

España, aunque celebró el acuerdo para lograr la paz, advirtió que éste no detiene las investigaciones sobre el genocidio en Gaza: “Hay un caso ante el Tribunal Internacional de Justicia, una investigación de la Corte Penal Internacional y la propia Fiscalía española tiene abierta una investigación. Es algo que va a continuar”, dijo Albares.

TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia un plan para el futuro de Gaza y pide ‘dejar atrás el odio’ en el Medio Oriente

TEMAS
Genocidio
Guerra en Israel
Localizaciones
GAZA
Personajes
Pedro Sánchez
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha