Casi el paraíso

Las voces críticas apuntan comentarios muy puntuales. Los señalamientos sustantivos destacan el contraste por lo afirmado por la presidente y la realidad que apunta en sentido contrario. El disenso se centra en ejes temáticos muy puntuales:

De acuerdo a lo informado por la presidente de este país el pasado 1 de septiembre, los mexicanos vivimos en el paraíso terrenal, o al menos muy cerca de él. ¿De verdad, México ha dado un salto cuántico a partir del arribo de su antecesor y ahora el de ella, en materia de bienestar generalizado?

En materia de Seguridad Pública y manejo de cifras ajustes acusaron un manejo a modo de las estadísticas delictivas para barnizar la persistencia de la violencia. Sonaron voces muy fuertes de entre los miembros del Senado, en este sentido. Andamos por la calle de la amargura en un ámbito tan sentido para la población. Coahuila es uno de los pocos estados en los que el crimen organizado no ha podido hacer su agosto, pero ¿qué tal en Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas? Y en el sur no están para aplaudir, Guerrero se ha convertido en la antesala del infierno. Y están Michoacán, Morelos y Chiapas, entre otros. La presidente pasó de largo en el tema de la crisis de violencia que está envenenando entidades específicas. La tasa nacional de homicidios ha bajado un poco, pero sigue figurando entre las más altas de América Latina.

Otro tema puntualísimo es el de la calidad democrática. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas expresó que la actual administración prioriza los intereses del partido por encima de la justicia institucional contribuyendo así a la monopolización del poder. Son pasos contundentes a la tiranía. Es tan obvio. También se cuestionó por parte del senador Gibrán Ramírez el que el Ejecutivo federal siga utilizando discursos propios de un partido político, en lugar de hacerse cargo pleno de la función pública. Ahí está la mañanera, ahí se columpia todas las mañanas la actual presidente. ¿Y qué?

Otro eje, Salud. No puede estar bien un país en el que es escandalosa la falta de medicamentos en las clínicas públicas, verbi gratia los que necesitan las personas enfermas de cáncer. Hay protestas por ello, pero no pasa nada.

Seguridad social incompleta. La realidad desmiente el supuesto de acceso universal a la seguridad social para los trabajadores, apuntando que solo un porcentaje cercano al 14 por ciento tiene cobertura integral real del IMSS.

Otro aspecto relevante es que la población ocupada en México es de 60.4 millones de personas, según datos del INEGI, pero es relevante especificar que el 55.1 por ciento de los trabajadores mexicanos se desempeña en la informalidad laboral.

La presidente informó que no ha aumentado el precio de la gasolina regular, ni del diésel, y que 24 productos que constituyen la canasta básica han disminuido su precio en 12 por ciento. Vamos a los datos fríos al respecto.

En julio de 2026 la canasta básica alimentaria fue de 2 mil 545.72 pesos en la ciudad y en el área rural de mil 894.69.

“En la presentación del Quién es Quién en los Precios de la Profeco se especifica que para elaborar la canasta básica de 24 productos se usa la base metodológica de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta básica alimentaria) desarrollada por el Coneval. De esta manera, México Cómo Vamos reporta que en julio de 2026 la canasta básica alimentaria fue de 2 mil 545.72 pesos en el ámbito urbano y de mil 894.69 pesos en lo rural. El Coneval, por su parte, reportó una canasta básica urbana de 2 mil 352.34 pesos y rural de mil 804.36 pesos, la inflación fue del 6.74 por ciento, ergo, la variación real entre ambos periodos del 1.69 por ciento en la básica urbana y de –1.62 por ciento en la rural”.

En lo que atañe a la gasolinas, la medición del Quién es Quién en los precios de los combustibles de la Profeco establece que en la última medición de agosto de 2026 el precio de la gasolina era de 23.68 pesos por litro y el de diésel era de 27.01 pesos por litro. En 2024, los valores eran de 24.06 pesos por litro para la gasolina regular y de 25.58 en el diésel. Pues bien, las gasolinas no se dispararon, pero los precios de la canasta básica sí tuvieron un incremento superior a la inflación y distan mucho del 12 por ciento de la baja porcentual que dijo la presidente.

Hay mucho qué decir al respecto. Esto no es más que un brevísimo recuento de lo que dice que hubo la presidente en su segundo informe de gobierno. Ahí está la realidad, mexicanos. Y no es nada halagüeña. Las elecciones del año que viene son sustantivas, se elige a los integrantes de la Cámara de Diputados, a los alcaldes de muchas entidades federativas, gubernaturas, congresos locales. En Coahuila solo tenemos de alcaldes y de diputados federales. Entérese en su momento quiénes son los candidatos y vote en conciencia. Y hago un llamado respetuoso a quienes no votan, que ahora sí lo hagan, es la manera más civilizada de darle rumbo y fuerza a nuestro país.