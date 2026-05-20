‘Caso Perfect Day’: ¿cómo logró llegar tan lejos?

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    ‘Caso Perfect Day’: ¿cómo logró llegar tan lejos?
    CUARTOSCURO

Estando tan clara la relevancia de la zona de Mahahual, en Quintana Roo, resulta inexplicable que siquiera se considerara la posibilidad de desarrollar un proyecto turístico ahí

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República, Alicia Bárcena Ibarra, dio a conocer ayer que el megaproyecto turístico de la empresa de cruceros Royal Caribbean, denominado “Perfect Day”, no será autorizado. ¿La razón? Representaría un riesgo para el ecosistema.

El proyecto, impulsado por la multinacional de origen noruego, contemplaba la construcción de un parque acuático, playas privadas y un ícono visual en las playas de Mahahual, Quintana Roo. La intención era replicar el éxito logrado con el Perfect Day at CocoCay, en Bahamas.

https://vanguardia.com.mx/opinion/guerra-comercial-global-mexico-juega-con-ventaja-PN20782962

El anuncio llegó apenas un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara, en su conferencia matutina, que “el gobierno no va a hacer nada que ponga en riesgo el ecosistema en esa zona” y que le había solicitado a la secretaria Bárcena “que revisara muy bien”, pues “no debemos hacer nada que afecte a esa zona, que tiene un equilibrio ecológico muy importante y particularmente para los arrecifes”.

De acuerdo con la información que se conoce, la zona de Mahahual, donde pretendía edificarse el proyecto, forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, que es la segunda barrera de coral más grande del mundo, además de ser el hábitat de especies acuáticas, como manatíes, tortugas marinas, unos 60 tipos de corales y más de medio millar de especies de peces que se encuentran en peligro de extinción.

Además de lo anterior, los manglares de Mahahual protegen a las zonas litorales contra la erosión y evitan las inundaciones provocadas por los huracanes que se registran cada verano en el Caribe. Lo anterior, solamente para mencionar algunos de los atributos relevantes de la zona.

Sin duda, la enumeración de las características anteriores deja en claro que el Gobierno de la República ha actuado de forma adecuada en este caso, pues proyectos como el impulsado por la empresa Royal Caribbean representan un riesgo inaceptable para el equilibrio ambiental.

Sin embargo, es preciso señalar que ninguna de las características mencionadas constituye un hecho superviviente, es decir, se trata de atributos de la región que se conocen desde hace mucho tiempo. Y si esto es así, ¿por qué fue posible considerar siquiera la posibilidad de que se desarrollara un proyecto de este tipo en ese lugar?

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/semarnat-no-aprobara-perfect-day-mexico-de-royal-caribbean-en-mahahual-quintana-roo-GK20803757

Sin duda debe saludarse la decisión anunciada, pero este ejemplo debería servir para que, en adelante, esté claro de antemano qué zonas de nuestro entorno no pueden siquiera ser consideradas como asiento de un proyecto turístico, por mucho que la inversión suene deseable.

Cabría esperar, en este sentido, que el Gobierno de la República diera el paso lógico esperable luego del anuncio de ayer: el establecimiento de un catálogo preciso y detallado de las zonas de reserva natural en las cuales nunca podrá autorizarse ningún proyecto que las altere.

Hacer tal implicaría que hemos aprendido la lección. Esperemos que así sea.

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