Causas de la inflación, tasas de interés y crecimiento

Lo que está en el fondo de la dinámica económica son las decisiones de personas, también en las empresas y gobiernos, y los tres anteriores en otros países, es decir, lo que deciden los agentes de la economía para satisfacer necesidades y expectativas en ámbito de escasez, particularmente y en el agregado, aparte para generar riqueza y su distribución.

En términos generales, en el día a día los agentes buscan maximizar beneficios y minimizar costos.

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El nivel de precios de bienes y servicios se debe a múltiples factores, divididos en dos causas: oferta, cuando ésta tiene complicaciones y distorsiones; demanda, cuando aumentan las compras de acuerdo al nivel de ingreso e inversión.

Aunque también puede generarse por combinación de ambas. En todo caso afecta el afecta el poder adquisitivo, sobre todo de las familias que pueden resentir efectos en su bienestar.

Por oferta, debido a escasez provocada por desastres naturales, criminen organizado, contingencias sanitarias o conflictos políticos y bélicos, lo cual suspende líneas de suministro y distribución, con aumento de precios en la multicadena productiva hasta el consumo final.

Por demanda, debido al aumento de dinero circulante en la economía, por aumentos salariales que superen la productividad, gasto público deficitario en exceso, alta liquidez por aumento del crédito, entre otras.

El aumento de precios puede contenerse de diversas maneras: por oferta -o escasez-, con subsidios del gobierno a la producción y/o al consumo, para evitar escalada desde las mercancías intermedias hasta mercancías finales, o acuerdos económicos y políticos con productores; por demanda, contención salarial, reducción del gasto público -sobre todo social- y aumento de tasas de interés al ahorro que incrementan tasas crediticias, lo cual induce a reducir solicitudes de crédito, esto para reducir la demanda agregada.

Una de las críticas para reducir la inflación en el periodo del Covid-19 (años 2020-2022) fue que en la mayoría de los países se incrementaron las tasas de interés, aun cuando el origen fue de oferta, lo cual redujo aun más el crecimiento económico.

En ese periodo de contingencia sanitaria, en México el gobierno otorgó apoyos directos a micro y pequeñas empresas y continuaron los programas sociales, aun así el decrecimiento del producto interno bruto cayó 8%, pero pudo ubicarse inclusive hasta en -14%.

Actualmente en nuestro país las estrategias son para impulsar consumo e inversión, porque la causa inflacionaria es de oferta y no de demanda, es decir que periódicamente se han reducido tasas de interés, aumentado las transferencias sociales, subsidios a gasolina premium y diésel, así como acuerdo entre productores, comerciantes y expendedores, para generar crecimiento económico.

En abril pasado la inflación general se moderó en 4.45% anual y la subyacente -que no incluye alimentos y energéticos con precios más volátiles- se ubicó en 4.26% anual (aunque algunos productos agrícolas, como jitomate, chile y papa y el gas LP con promedio de aumento en 17.43%), lo cual indica que, en general, los precios no se han desbordado al alza.

Recientemente, por tres votos a dos la Junta de Gobierno del Banco de México decidió reducir la tasa de interés de 6.75% a 6.50%, en continuidad de reducción desde marzo de 2024 ubicada en 11.25%, sin embargo, se induce que sería el último recorte en este año y se verificará en el 2027 en contraste con precios y crecimiento.

Aún con alza en exportaciones, en empleo y turismo extranjero, con tipo de cambio estable, el PIB anual a abril fue sólo de 0.2% y la perspectiva se ubica entre 1.6% y 1.8% a fin de año, aceptable, pero aún insuficiente.

Decisión heterodoxa del Banco Central. Al reducir el costo creditico para inversión y consumo de corto, mediano y largo plazo, se arriesga para inducir las decisiones de los agentes y así dinamizar la economía. Veremos.