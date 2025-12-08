César Duarte: El regalito de agradecimiento de Claudia para Adán Augusto

No ha cumplido una semana como nueva fiscal General de la República y Ernestina Godoy ya dio dos muestras de cómo será su gestión.

El sábado calificó de terrorismo la explosión de un vehículo en Michoacán. El domingo se echó para atrás. No sé si es desorganización o encubrimiento. En cualquiera de los dos casos, exhibe una falta de profesionalismo que sorprende sobre todo porque uno pensaría que en los primeros días estarían con la concentración al 100 por ciento, y en particular tratándose del estado que actualmente es el políticamente más sensible.

Al día siguiente de la pifia exhibió lo que se pronostica como otra característica de su gestión: el uso de la FGR para ayudar a Morena. Se anunció que el exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, quien permanecía en libertad condicional, fue detenido y encarcelado acusado de orquestar desde el gobierno “un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales”.

No tengo dudas de que hay elementos para procesar penalmente al expriista César Duarte. Recuerdo que a mediados de 2016, cuando él estaba en la cúspide del poder como gobernador consentido en el sexenio de Peña Nieto y yo trabajaba en el noticiario matutino de Televisa, presentamos una investigación sobre su asombrosa riqueza personal: sus 36 casas en México, sus 20 casas en Estados Unidos, sus ranchos, lotes de autos, los desvíos de dinero que descontaban forzosamente a los trabajadores de sus sueldos, sus decenas de vuelos personales en aviones del gobierno, etc. Acudió al estudio a defenderse en una entrevista y contestó con desparpajo que su fortuna ascendía a unos 100 millones de pesos.

Hoy esa cifra suena como una travesura infantil frente al desplante de riqueza de Adán Augusto López. Sus relojes, sus propiedades, sus vínculos con “La Barredora” y la ola de contratos gubernamentales por miles de millones de pesos que ha canalizado a sus amigos. De un tiempo para acá, no hay escándalo de corrupción en el que no aparezca el nombre de Adán Augusto. Pero Adán Augusto López sigue empoderado en el Senado, coordinando la bancada de Morena.

El encarcelamiento de César Duarte es el regalo para Adán Augusto de parte de la presidenta Sheinbaum y su nueva fiscal Ernestina Godoy, en agradecimiento a su eficaz operación política para la destitución del exfiscal Gertz Manero: el caso César Duarte es la columna vertebral de la narrativa de la senadora Andrea Chávez, figura central en el grupo político de Adán Augusto, en su adelantadísima campaña por la gubernatura de Chihuahua.

Y si los desfalcos de César Duarte parecen travesura infantil frente a los de Adán Augusto, ni qué decir si los comparamos con los de Andy López Beltrán y sus amigos (que se llevaron 40 mil millones de pesos sólo entre el Tren Maya y Dos Bocas) o los de la red de huachicol fiscal de los sobrinos del secretario de Marina de AMLO (que se calculan en 500 mil millones de pesos).

César Duarte cayó por “un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales”. ¿Cuántos morenistas caerían bajo la misma descripción si la Fiscalía no estuviera al servicio de Morena?

Desde hace un par de semanas, el gobierno de Estados Unidos empezó a preguntar por el empresario Jack Landsmanas. Lo tiene en la mira. Si jalan de esa hebra...

