Cimbran a Coahuila casos de Tania Flores y Sergio Verduzco

Dos temas policiacos cimbraron este martes a la clase política y empresarial de Coahuila por las personalidades involucradas y el sesgo mediático que ambos casos pueden tomar.

El más noticioso de los dos temas fue la orden de comparecencia que elementos de Fiscalía de Coahuila cumplimentaron a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra.

Las fuerzas del orden batallaron un poco para su traslado, pues según reportó la exsecretaria del Ayuntamiento, Mónica Escalera, la exedil se arrinconó en el baño para resistir a la policía.

“Tania Flores ignoró al Poder Judicial y actuó como si estuviera por encima de la ley, hoy, escondida en el baño como la rata que eres, crees evadir la justicia”, posteó Mónica en redes sociales.

Tania Flores se atrincheró en el baño de una oficina del juzgado en Múzquiz, al que asistió para acompañar a su extesorero Víctor Manuel “N” en una audiencia, acusado de desvío de recursos.

Tras hora y media de encierro en el sanitario, Flores Guerra finalmente salió dócilmente del escondite y se entregó a las fuerzas policiales para su traslado a la comparecencia en Saltillo.

Entre los delitos que se imputan a la política muzquense se encuentran desvío de recursos y renta irregular de maquinaria y su comparecencia es ya un tema noticioso a nivel nacional.

La retención temporal de la hermana del diputado plurinominal local del PT, Antonio Flores, dicen, fue pactada con antelación con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

El funcionario federal, afirman, dio el visto bueno del gobierno federal, luego de recibir el dossier con las pruebas documentales de las averiguaciones hechas por la Fiscalía General de Coahuila.

El pasado martes, la clase política y empresarial de Saltillo amaneció con la infausta noticia del fallecimiento del empresario Sergio Verduzco Rosán.

El inversionista inmobiliario de 84 años no murió de causas naturales, tampoco debido a una larga enfermedad, sino víctima de un certero disparo en el pecho.

El cuerpo de Verduzco Rosán fue encontrado al interior de su residencia en el fraccionamiento Misiones I, en Saltillo, ante un mar de dudas y contradicciones sobre los hechos.

Sergio Verduzco enfrentaba desde hace varios años un fuerte conflicto con dos de sus hijos por asuntos familiares y mercantiles.

En un video de meses atrás, el empresario acusó a sus vástagos de intentar asesinarlo y los responsabilizó de cualquier cosa que le sucediera.

Verduzco Rosán era propietario de la reconocida constructora e inmobiliaria Server y la Fiscalía General en Coahuila sigue varias líneas de investigación en este tormentoso caso.

Si se disparó él mismo, ¿dónde entonces quedó el arma?

COSTOS Y GASTOS

Celebrar la navidad y el año nuevo fuera de casa resultará muy costoso para el grueso de la población coahuilense.

Las cenas de gala se ofertan de 2 mil 500 mil a 4 mil pesos por persona, eso sí, con ricas botanas, elegantes viandas y buenos postres.

En cambio, y según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, cenar en casa para una familia de ocho a 10 personas puede alcanzar de los seis mil a los ocho mil pesos.

El costo incluye la ambientación navideña de los hogares y la adquisición de gorros festivos, antifaces, espantasuegras, silbatos y refrescos.

Usted decide...

AVISO IMPORTANTE

Del lunes 15 al día 20 de diciembre, la delegación estatal del Bienestar Coahuila entregará en cada región y municipio la tarjeta Bienestar de 65 y más.

Los beneficiarios a los que se hará la entrega son los adultos mayores que la solicitaron en agosto del año en curso.

Esperen la llamada para que sepan hora y lugar de entrega.