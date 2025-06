Claroscuros en Coahuila

Cuando me traslado manejando de Monterrey a Saltillo, a Torreón o a puntos circunvecinos del territorio coahuilense, me preocupan los riesgos que se corren. No destacaré los asaltos a familias recientes en la autopista Monterrey-Saltillo, pero subrayaré el peligro que representa la gran cantidad de tráileres circulando de paso hacia otras entidades federativas. Tuve un padrino notable por haber sido compositor de algunos corridos norteños, como “Las Tres Tumbas”, así como guionista de cine y cineasta; se llamó Julián Garza Arredondo, quien al final de su carrera artística fue conocido como “El Viejo Paulino”. En sus mocedades fue conductor de tráileres, y me aseguraba que eran en las carreteras como balas perdidas.

Con todo y los riesgos, manejo hacia las tierras de mis mayores, además de Saltillo y Torreón: Viesca, Parras de la Fuente, San Pedro y la antigua Hacienda de Patos, hoy General Cepeda. La semana que está por terminar fue de lo más iluminadora por las experiencias vividas el 4 de junio en la ciudad de Saltillo, pues en el “Foro Plenos Derechos de los Coahuilenses en el Exterior”, organizado por la plataforma binacional Fuerza Migrante, en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, escuché a ponentes con mucho conocimiento de la problemática migrante.

Me sorprendió la sencillez del subsecretario de Enlace y Operaciones de la Secretaría de Gobierno del estado, Felipe de Jesús Flores de la Peña, quien aseguró que había 88 mil coahuilenses en la Unión Americana; me agradó la claridad y las propuestas de Karla Verónica Félix Neira, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Coahuila, quien dejó entrever que hacía falta una reforma a las leyes electorales, porque le parecía algo importante que los migrantes tuvieran una curul en el Congreso local y hasta en la Cámara de Diputados. Acudió con una presentación académica José Guadalupe Martínez Valero, director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Saltillo, representando al alcalde.

El diputado Antonio Attolini Murra, coordinador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, se excusó cuando estaba por iniciar el foro, habiendo antes confirmado su presencia. Afortunadamente, y sin poses, participó la joven abogada Carolina Hernández Rodríguez, coordinadora de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, quien ofreció la posibilidad de contar con esta casa de estudios para planificar investigaciones. El foro significó un preámbulo para próximos encuentros.

El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, moderé en un foro memorable organizado en la Unidad Laguna de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), cuyo director es un excelente ser humano. Fue en el marco del 45 aniversario de esta universidad en la Comarca Lagunera. Con ponencias muy atractivas para el auditorio, participó Lorena Gudiño, coordinadora de la Alianza alemana-mexicana del organismo de cooperación alemán GIZ, quien sorprendió con la información prospectiva de la incidencia del cambio climático en la región.

Con una gran sensibilidad, Martha Adriana “Witzilin” Morales Ortiz habló de la Tierra como ente viviente. El notable teatrista Jorge Vargas Cortez partió de la puesta en escena de “Amarillo”, para dibujar el mundo de los migrantes coahuilenses en Texas.

Por la noche, moderé en las instalaciones del Instituto de Cultura y Educación del municipio de Torreón un conversatorio sobre la inmensa lagunera Magda Briones, con la participación de la maestra Susana Estens, secretaria de Medio Ambiente de Coahuila. Luego escribiré sobre este conversatorio con el que se clausuró la exposición “Paisaje Vivo”, con obra pictórica de doña Magda Briones, y que propició el director de la institución, Antonio Méndez Vigatá.

Sin embargo, al retornar el día 6 de junio a Nuevo León, estuve a punto de ser embestido por un tráiler. La vida se nos puede escapar en cualquier momento. Al escribir esto, revaloro la oportunidad de vivir, más aún cuando se tiene una familia a la que se ama y propósitos hacia el bien común.