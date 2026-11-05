Coahuila: Acusa Mejía Berdeja a Mery Ayup de corrupto

Mejía Berdeja denunció que menos del 10 por ciento de los expedientes de 2025 han sido concluidos, según cifras del Inegi.

El diputado federal por el PT, Ricardo Mejía Berdeja, acusó de corrupto al presidente del Poder Judicia l, Miguel Mery Ayup, al señalar el grave descontrol en las carpetas de investigación.

El también líder estatal del Partido del Trabajo acusó que en este 2026, en Coahuila, hay casi 200 mil asuntos judiciales pendientes de resolución, una de las cifras más altas del país.

El legislador federal, en redes sociales, afirmó que, en esta entidad, el Poder Judicial es corrupto, “empezando por Miguel Mery”, precisó.

Fuertes palabras...

¿SE LE CHISPOTEÓ?

El diputado federal Rubén Moreira Valdez propuso ayer al periodista Sergio Aguayo para ocupar la presidencia del Instituto Nacional Electoral.

En entrevista con Azucena Uresti, el legislador coahuilense señaló que, si el INE quiere recuperar la transparencia y credibilidad, el columnista político es una buena opción.

Aguayo Quezada es un duro crítico del exgobernador Humberto Moreira, que en 2022 fue absuelto por la SCJN de una demanda por daño moral, interpuesta por el exlíder nacional del PRI.

Sergio inicialmente fue condenado a pagar 10 millones de pesos por reparación del daño a Moreira Valdés, pero la sentencia fue revocada y quedó sin efecto.

Ahora, Rubén Moreira lo citó como posible sustituto de Guadalupe Taddei, a sabiendas de que, por ley, deberá ser mujer la próxima presidenta del INE.

Humberto y Rubén mantienen una fuerte pugna por asuntos políticos, familiares y de dinero, y cada vez que pueden no dudan en externar su mutua animadversión.

La otra opción dada por el líder legislativo del PRI para presidir el INE es el periodista Héctor de Mauleón, supuesta pareja sentimental de Azucena Uresti.

¿Polvos de aquellos lodos?

INVERSIÓN PERDIDA

450 millones de dólares gastó Elon Musk, el hombre más rico del mundo, en apoyo al Partido Republicano, en las recientes elecciones de Estados Unidos, y aun así perdieron.

Con lo anterior, queda de manifiesto que, cuando el pueblo sale a votar, no hay dinero que compre una elección, y esto puede ser una premonición para México en 2027.

Entre los demócratas ganadores figura Bobby Pulido, que, tras retirarse de la música tex-mex, ayer se convirtió en integrante de la Cámara de Representantes por el estado de Texas.

Por cierto, cercanos a la senadora Cecilia Guadiana aseguran que, en su calidad de ciudadana estadounidense, la coahuilense votó por la demócrata Gina Hinojosa, gobernadora electa de Texas.

GANAR, GANAR

La purga de políticos laguneros en la administración estatal, con sede en Saltillo, aún no concluye, pues faltan por irse Lauro Villarreal y Fernando Gutiérrez, “Guty”, entre otros.

Ambos funcionarios cercanos al alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, según se supo, externaron su intención de regresar a la comarca, pues ahí radican y ya no quieren ir y venir de Saltillo.

Por el momento, se les busca acomodo en la administración municipal, donde esperan mantenerse lo que resta del año y hasta 2030, en caso de que MARS sea reelegido.

El éxodo lagunero es un tema de ganar, ganar, pues ellos nunca se han sentido a gusto en la capital del estado, y los políticos saltillenses jamás terminaron de aceptarlos.