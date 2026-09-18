Reconoce Sheinbaum base social de grupos delictivos en la Montaña de Guerrero

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    Reconoce Sheinbaum base social de grupos delictivos en la Montaña de Guerrero
    Sheinbaum explicó que Segob realiza trabajo territorial en otra zona de la Montaña donde se registraron desplazamientos de población. Cuartoscuro

La mandataria sostuvo que Guerrero enfrenta una situación particular desde hace tiempo y que la respuesta debe atender las causas

IRAPUATO, GTO.- Tras la retención de militares y policías en Quechultenango, Guerrero, que dejó 25 lesionados, incluido un Coronel macheteado, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que grupos delictivos de la Montaña se vinculan con sectores de la población en algunas regiones del estado.

Cuestionada por la retención y agresión contra las fuerzas federales y estatales, la mandataria sostuvo que Guerrero enfrenta una situación particular desde hace tiempo y que la respuesta debe atender las causas que permiten a la delincuencia mantener apoyo en las comunidades.

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-¿Qué opinión le genera que, a pesar de lo que se invierte en programas sociales, haya todavía sectores de la población que, aparentemente, como en Guerrero, se oponen al ingreso de las Fuerzas Armadas y aparentemente se alían con el crimen?, se le preguntó.

”Particularmente Guerrero tiene una situación especial. Ahí hay algunos grupos delictivos, particularmente en la Montaña, que de alguna manera se vinculan con un sector de la población”, afirmó.

SEGOB REALIZA TRABAJO TERRITORIAL EN LA MONTAÑA

Sheinbaum explicó que la Secretaría de Gobernación (Segob) realiza trabajo territorial en otra zona de la Montaña donde se registraron desplazamientos de población, en coordinación con el Gobierno estatal.

La Presidenta dijo que funcionarios de esa dependencia viven en las comunidades para atender las necesidades de los habitantes y generar condiciones para que las familias regresen a sus localidades mediante el diálogo.

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La mandataria señaló que, cuando existen grupos delictivos, se ejecutan órdenes de aprehensión y se busca detener a quienes generan violencia, pero sostuvo que las acciones deben realizarse de manera responsable para evitar enfrentamientos.

”Se atiende de manera integral para cualquier base social que pueda tener la delincuencia, pues sea recuperada para una visión de paz”, indicó.

Sheinbaum afirmó que la estrategia comprende educación, salud, programas sociales y actividades productivas.

Agregó que, ante la sequía que afectó los cultivos, se brinda apoyo con maíz y frijol, además de impulsar la producción de jamaica.

REPORTAN 25 LESIONADOS

El Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, reportó que una Base de Operaciones Interinstitucionales fue rodeada por entre 60 y 80 personas al patrullar Quechultenango la mañana del miércoles.

El General explicó que otro contingente se trasladó desde Mochitlán para apoyar a los elementos, pero también fue rodeado y se registró una confrontación.

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Trevilla informó que un Coronel sufrió un machetazo en una mano, mientras un Sargento y un soldado fueron golpeados. Dijo que las lesiones no fueron graves y que 22 civiles resultaron con heridas leves.

“En todo momento se respetó, se respetaron los derechos humanos, se aplicó la Ley Nacional de Uso Racional de la Fuerza”, sostuvo.

La Defensa aseguró que el incidente concluyó alrededor de las 11:00 horas, luego de una hora de confrontación.

Sin embargo, se reportó que 29 uniformados fueron retenidos durante varias horas, desarmados y liberados por la tarde, además de que una patrulla de la Guardia Nacional fue incendiada.

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