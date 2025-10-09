Coahuila: Caos en el PRI lagunero; pierde presencia política

Algún mágico truco tendrá que sacar de la chistera el dirigente estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, para crear figuras políticas representativas en la comarca lagunera.

Y es que los dos principales aspirantes laguneros a la gubernatura, Ricardo Mejía Berdeja y Luis Fernando Salazar, pertenecen a partidos de oposición y gozan de buena presencia regional.

Con el alcalde torreonense Román Alberto Cepeda fuera de la contienda por enfermedad, el PRI comarcano sufre para encontrar personalidades que aglutinen simpatías y compromisos políticos.

En contraposición, la capital de Coahuila presume en el alcalde Javier Díaz y en el fiscal general Federico Fernández a sus dos principales prospectos a suceder al gobernador Manolo Jiménez.

Ambos se mantienen en la línea de sucesión sin otros adversarios internos a la vista y, a como se ve el panorama, así llegarán al momento de la decisión crucial.

En La Laguna, el tricolor padece un deterioro preocupante, con errores garrafales como el llevar a un político de cuarta categoría, como Pepe Ganem, a la Secretaría del Ayuntamiento torreonense.

Pepe, en otros tiempos, a lo más que hubiese aspirado es a una dirección municipal, pero la descomposición política galopante lo hizo ocupar un cargo para el que nunca estuvo preparado.

El PRI pudo cometer otro grave desatino, pero enmendó a tiempo y dejó a Miguel Mery al frente del Poder Judicial en Coahuila, en lugar de designarlo sustituto de José Ganem en Torreón.

Al menos ahí, Miguel puede seguir haciendo dinero, pero sin agujerar las finanzas del erario y sin causar problemas políticos y de imagen al partido en el poder.

El senador Luis Fernando Salazar, de Morena, y el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja no tienen enemigo al frente y poco a poco aprietan el paso y suman adeptos en la comarca.

El PRI lagunero, mientras tanto, bajo la tutela de Verónica Martínez, apenas parece entender que carece de una figura real para ir no solo por la gubernatura, sino también a la alcaldía.

Al menos, claro, que es lo que maquiavélicamente busque la diputada federal...

CECY Y FERNANDO JUNTOS

A punto de turrón se encuentra la relación política del senador Luis Fernando Salazar con Cecilia Guadiana, a grado tal que la senadora asistirá al primer informe legislativo del morenista lagunero.

Así lo comunicó a esta columna el senador torreonense, al informar que invitó personalmente a Cecy a estar presente el 10 de octubre en el teatro Nazas y ésta aceptó acompañarlo en el evento.

De concretarse la asistencia de Cecilia, se confirmará que los referentes de Morena en Coahuila unirán esfuerzos, más allá de sus diferencias históricas, para ganar la elección a diputados en 2026.

Salazar Fernández no precisó si el diputado Alberto Hurtado y la regidora sarapera Ale Salazar asistirán al informe para reforzar el mensaje de unidad de los dos grupos referentes en Morena.

La fotografía de Luis Fernando con Cecilia será cara, muy cara...

LA PROPUESTA DE ALE

La regidora saltillense Alejandra Salazar le plantó cara al buen inicio del programa de transporte público “Aquí vamos gratis”, que antes criticó con furia inusitada.

Ahora, la funcionaria municipal lanzó una propuesta que debe ser analizada por el alcalde Javier Díaz y el resto del Cabildo.

“Ya están circulando las unidades. Ahora pongamos bonitas las paradas de autobús para que nadie espere el camión bajo el sol, la lluvia o el frío”, posteó en redes sociales.

Mala idea no es...

VUELA BAJO

Poco, muy poco les duró el gusto a los directivos de la línea aérea Aerus, que con bombo y platillo anunciaron hace tres meses su llegada a la Región Centro de la entidad.

La compañía tuvo que suspender el vuelo Monclova-Monterrey de manera temporal, ante la baja ocupación existente.

El servicio aéreo no tuvo aceptación entre empresarios de la región, debido a la tardanza de su salida y llegada, por lo que ahora se estudia establecer vuelos tipo pájaro madrugador.

¡El avióóón!

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que el lagunero Shamir Fernández busca el apoyo de Miguel Riquelme para regresar al PRI?