Coahuila: Cero feminicidios, el compromiso para 2026

La autocrítica, el matiz y el reconocimiento de que algo bien hecho puede –y debe– hacerse mejor son elementos que más se echan en falta en el discurso gubernamental. Y es que los servidores públicos mexicanos se concentran exclusivamente en señalar aquello que “les hace ver bien” y tiene como propósito arrancar aplausos del público.

En este sentido, los discursos grandilocuentes, en los cuales se resaltan “logros gubernamentales” que distan mucho de parecerse al ideal esperado por la ciudadanía, suelen ser la norma. Por ello, cuando una autoridad hace énfasis en aquello que, estando bien debe mejorar, vale la pena realizar comentario aparte. Más aún si se refiere a un aspecto sensible de la vida social.

El comentario viene al caso a propósito de lo expuesto ayer por el fiscal general de Coahuila, en la tribuna del Congreso del Estado , respecto de las estadísticas de feminicidio en nuestra entidad.

En el marco de la entrega de su primer informe de actividades, Federico Fernández informó al Poder Legislativo que el referido delito disminuyó su incidencia en 55 por ciento, comparadas las cifras de este año con las de 2024. Sin embargo, precisó el funcionario, el hecho es algo que “no se celebra, porque deberíamos tener cero (casos)”, en lugar de los nueve que se contabilizan a la fecha.

Se trata de un apunte relevante que habla de un compromiso con lo verdaderamente importante: concebir la tarea de proteger la integridad y la vida de las personas, no como una cuya eficacia se mida en el porcentaje de perpetradores que son perseguidos, arrestados, sometidos a juicio y condenados, sino por el hecho de que tales delitos no se cometan.

Aún más significativo es que, en el marco del evento de ayer, se haya establecido el compromiso de llevar a cero el número de feminicidios en Coahuila el año próximo. La cifra actual, como ya se mencionó, es baja en comparación con las estadísticas del resto de las entidades del país, pero el ideal es justamente el señalado ayer.

En ese propósito, sin duda juega un papel importante el hecho de que los nueve feminicidios infortunadamente registrados este año hayan sido resueltos, en lo que toca a la investigación de los hechos y la identificación y arresto de los presuntos responsables, en menos de 24 horas.

Que el citado delito tenga en Coahuila una tasa de impunidad igual a cero es, sin duda alguna, el mejor disuasor que puede existir y la herramienta más eficaz para acelerar el proceso de erradicación de los patrones socioculturales que prohijan la violencia contra las mujeres.

Habrá que vigilar de forma permanente que la estadística comentada ayer no se deteriore y que avance en la dirección del compromiso establecido desde la tribuna parlamentaria. Cabría esperar, en este sentido, que la misma estrategia se aplique a todas las conductas delictivas, de forma que la ciudadanía perciba que, en efecto, el Estado de derecho es una realidad y no solamente una idea de la cual se habla sin que exista evidencia de su existencia.