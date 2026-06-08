Coahuila: Desquicia inteligencia artificial elección a diputados locales

Y es que todos los partidos participantes se confiaron y pidieron como prueba de voto, solo la foto de la boleta, para depositar y/o entregar el dinero.

El gran ganador de la elección de ayer a diputados locales en Coahuila fue la inteligencia artificial, aplicada por primera vez para falsificar boletas electorales y cobrar votos inexistentes.

Tras la entrega de miles de pesos, y luego de cruzar la información en los servidores, se percataron de que cientos de votos fueron inflados con inteligencia artificial, aunque el daño ya estaba hecho.

A marchas forzadas, los responsables del sistema se vieron obligados a revisar cada foto, antes de depositar el dinero prometido a los votantes cautivos.

Por la anterior, quedó de manifiesto que la fotografía es una medida de control que ya caducó, y que en el 2027 serán necesarios otros tipos de mecanismos para evitar fraudes en las boletas.

LA LECCIÓN DE DIEGO

La hegemonía electoral del Partido Revolucionario Institucional en Coahuila ayer volvió a imponer condiciones y se llevó el triunfo en la elección a diputados locales en los 16 distritos electorales.

La elección es verdad que fue de estructuras y que no generó interés en la ciudadanía, pero a la hora de los resultados, lo único que importa es ganar y el PRI lo hizo arrolladoramente.

Diego Rodríguez, secretario de Organización política del PRI, le dio una dura lección a su ex homólogo morenista, Andy López Beltrán, que hizo bien en renunciar antes de la elección.

Ganó también el gobernador Manolo Jiménez que en las urnas ratificó la aceptación popular y ciudadana, que en cada encuesta nacional lo ubican en los primeros lugares.

El senador Miguel Ángel Riquelme demostró ayer que su estructura política en La Laguna se encuentra viva y vigente.

Los alcaldes Javier Diaz, de Saltillo, y Carlos Villarreal, de Monclova, cumplieron su palabra y se mantienen fuertes en la lista de aspirantes al gobierno de Coahuila.

Al cierre de esta columna, Morena peleaba el triunfo en el distrito 5 de Monclova...

ACOSADOR SEXUAL Y LABORAL

Alcoholismo, acoso sexual y persecución laboral son graves causales del comportamiento de un importante directivo en la Secretaría de Educación Pública.

El funcionario educativo al que llamaremos “Jerry” tiene años padeciendo de problemas de bebida, lo que lo lleva a acosar a empleadas, bajo la influencia del alcohol.

De lo anterior, en su momento fue informado el entonces secretario de Educación, Francisco Saracho, que en lugar de proceder, lo protegió a pesar de las denuncias.

Una de las empleadas afectadas por el libidinoso sujeto fue obligada por Saracho Navarro a borrar las insinuaciones sexuales del “Jerry”, a cambio de no correrla y cambiarla de área de trabajo.

Pero el alcohol continúa causando serios estragos en la mente del directivo de la Sedu, que sigue acosando a empleadas, bajo amenazas de darlas de baja si no ceden a sus requerimientos.

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