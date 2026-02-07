Coahuila: Entre buenas y malas

En esta entrega, los pormenores recientes de la tierra coahuilense: sus políticos y sus ciudadanos mártires de la desesperanza.

Pero primero, las buenas. Empezaremos con el recuento que la presidenta del DIF Coahuila, Liliana Salinas, esbozó en su segundo informe de actividades, al que acudió la crema y nata de la política aldeana, pero pese a eso, resultó un evento de calidez humana que caracteriza a la progenitora del gobernador Jiménez.

Desde su función como encargada de la asistencia social, se está reforzando el tejido social que va más allá de la entrega de despensas que pregona la secretaría de elecciones de Coahuila; brindando apoyo fundamental en asesorías, rehabilitaciones, oficios y soluciones.

Quienes saben de sus alcances han narrado a este escribano el apoyo que han recibido, incluso en aquellos asuntos fuera de su alcance funcional, con una llamada al titular de alguna dependencia o una tarjeta informativa.

Otra buena fue dada a conocer por las autoridades del municipio de Saltillo, a través del área de Medio Ambiente, al ordenar a los propietarios de la antigua Nogalera la reposición y rehabilitación del espacio de estacionamiento mediante la siembra de árboles (al menos 35), con el propósito de readaptar lo que en antaño era uno de los pulmones de la ciudad.

Todavía hasta el año 2000, la gran Nogalera era un espacio enorme de árboles, sin embargo, la decisión criminal de un potosino, de nombre Héctor Franco, en su tiempo director de Ecología y dizque doctor en agronomía, autorizó la tala de árboles para construir la plaza comercial. Y no contento con ello, permitió que se ahogara a los existentes con cemento y varilla. ¡Haya cosa!

Y, por último, la noticia de que Carlos Aceves decidió no participar en la elección de secretario general de la CTM, a celebrarse a finales de febrero, encendió la emoción de los coahuilenses, debido a las altas posibilidades de que Tereso Medina pudiera ser electo como líder de esa central obrera, que hoy día cuenta con 4.8 millones de afiliados en el país.

Si bien es cierto que históricamente la elección de secretario general surgía, como en el papado, a la muerte del líder, esta es la primera ocasión en la que el exsecretario estaría vivo. Analizar el supuesto de una decisión interna bajo su influencia es un elemento latente en este proceso. Por otro lado, el ungido deberá tener los suficientes aliados internos, no sólo en el grupo de los secretarios suplentes, sino en el comité ejecutivo.

El estilo de Tereso ha sido el de formar precisamente esas alianzas en su desempeño en las ligas mayores de la CTM, y es bien sabido que éstas le pueden allanar el camino y consolidarlo en el liderazgo. Conviene recordar que “el que porfía, mata venado”.

Y las malas llegan desde principios de año con la pérdida de empleos en GM Ramos Arizpe, lo que provocó despidos en empresas satélite en un cálculo de entre 6 y 7 mil puestos, que se suman a los 25 mil perdidos en 2025. La respuesta del gobernador ha sido tibia: ha referido que con la sola rotación promedio de las compañías se podrían reincorporar al mercado local. Sin embargo, la ecuación no funciona así, sobre todo por los niveles salariales que se percibían en las armadoras, por lo que la recuperación económica de los trabajadores y sus familias tardará meses o tal vez hasta un año. Mientras eso sucede, el gobernador dice acudir a los rodeos de Texas a buscar apoyos y atraer inversiones a Coahuila. ¡Válgame!

Por otra parte, la inseguridad patrimonial se está convirtiendo en todo un tema en Coahuila, donde según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), por el delito de despojo se suman 535 querellas y 2 mil 538 fraudes en el patrimonio de ciudadanos durante 2025. Lo peor es que tanto en el Registro Público de la Propiedad, aquel en el que hizo “tango, tango, Tabaré” el hoy diputado de mentiritas, surgen los mantos de impunidad y en algunos notarios públicos las herramientas adecuadas, amén del ejército de juececillos balaceras entrenados del magistrado Mery. Viera dicho, dijo Gama.

Por último, la realidad mostró su cara con la lamentable imagen del Benito Juárez pirata (antes mixteco hoy cherokee), ministro presidente de la Corte, en la que un par de ujieres le limpian los zapatos en Querétaro. Ante lo evidente del video, el ministro refiere que una colaboradora le había manchado su zapato y que cuando ésta trató de limpiarlos le dijo que no lo hiciera, en una más de las absurdas excusas que, como manual, tiene la 4T cuando se ve acorralada. En el filme, en ningún momento se nota que el ministro del acordeón haya evitado el bochornoso acto, antes permanece con las manos en la bolsa y hasta voltea el zapato para que se lo dejen lustroso. Y esto dice ser la nueva justicia mexicana.