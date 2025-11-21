Humanizar la seguridad a propósito de la marcha pasada de la Generación Z

Las protestas de la generación Z son un conjunto de movimientos o manifestaciones que surgieron en Asia y que posteriormente se extendieron a diversos países del mundo. Tales manifestaciones han sido encabezadas principalmente por jóvenes. La falta de oportunidades, las crisis económicas, la corrupción, la desigualdad social y el deterioro del nivel de vida y los sistemas políticos vigentes en sus países de origen han sido las principales consignas.

Su bandera se basa en la historieta o manga one piece que es la Jolly Roger del sombrero de Paja que funciona como una metáfora global de inconformidad y lucha contra las injusticias y desigualdades. Las marchas se han hecho presentes en países como Birmania, Sri Lanka, Indonesia, Nepal, Serbia y otros como Francia y Perú, etcétera...

En nuestro país, recién hubo una marcha; Generación Z México insistía en que es un movimiento sin vínculos partidistas ni ideológicos, y que su propósito era “despertar conciencia ciudadana para consolidar una fuerza civil líder, impulsando un México donde prevalezcan la igualdad, la seguridad y la justicia, libres de impunidad, corrupción y toda forma de interferencia política”.

Cuando temas trascendentes y significativos para un Estado de Derecho como la Seguridad, se mezcla con fenómenos sociales como la política (es una lucha por el poder), actores detrás de los movimientos -como ha sucedido en otros países-, lejos de abonar, desprestigian la intención transparente y revolucionaria de una manifestación, que nació y se encuentra, principalmente en una juventud en descontento.

Se sabe que hay opiniones a favor y en contra de lo ocurrido el 15 de noviembre en nuestro país, lo cierto es que dentro de su pliego petitorio se pedía mayor seguridad en los estados afectados por el fenómeno de la inseguridad.

Por otra parte, la violencia amenaza la capacidad de las personas para desarrollarse de manera saludable tanto física como mental y socialmente. La exposición a la violencia reiterativa afecta la capacidad de las personas para forjar y mantener relaciones sociales constructivas. Esto quiere decir que separa y aliena entre sí a los diferentes sectores sociales y fomenta el uso de la justicia directa cuando la gente se siente abandonada por los organismos de seguridad y judiciales del Estado.

A pesar de lo expresado —muchas veces como síntoma de impotencia—, la solución rápida no es incorporar a fuerzas del Estado “más poderosas”, con mayores competencias que las estatales o municipales. En la literatura académica, es ampliamente aceptado que en vez de disminuir la violencia en el espectro de inseguridad, este enfoque la difunde, ya que los grupos generadores de violencia se reforman, y surgen nuevas mutaciones de criminalidad y violencia en respuesta a confrontar de esta manera.

En vez de percibir la violencia como una serie de problemas separados, se debe entender como un fenómeno sistémico con múltiples causas y efectos.