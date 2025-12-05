¿Federico Fernández por Óscar Pimentel en la Secretaría de Gobierno de Coahuila?

En el 2026, ya se adelantó que habrá cambios en el gabinete estatal, con motivo de la elección a diputados locales.

Uno de los rumores más escuchados es que el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, deja la oficina para acomodarse como legislador en el Palacio Legislativo.

En su lugar, en la Secretaria de Gobierno, se oye con insistencia el nombre de Federico Fernández Montañez, actual fiscal general del estado.

Otro run run interesante es el regreso de la paisana Lupita Oyervides al gobierno estatal, una vez que concluya su gestión como diputada local.

Comentan que Lupita deshoja la margarita entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de las Mujeres.

PALOMA EN PROBLEMAS

El distrito I en el proceso electoral del 2026 comienza a convertirse en un dolor de cabeza para la Cuarta Transformación.

La acuñense Paloma de los Santos fue designada en este sector como coordinadora del Comité Distrital de Morena.

El problema es que los opositores van a impugnar el distrito, pues Paloma no renunció a su cargo federal, por lo que incurre en actos anticipados de campaña, ya que será candidateada a diputada.

La funcionaria federal tiene hasta el mes de febrero para solicitar licencia al cargo y participar en la contienda para renovar el Congreso del Estado.

Otro aspirante morenista a diputado local que debe renunciar a su cargo es el secretario de Organización en el Comité Directivo de Morena Coahuila, Fernando Hernández.

Fernando es también el responsable de los coordinadores operativos territoriales de la entidad y va de candidato a una diputación por el distrito II.

Paloma de los Santos no hace caso a las recomendaciones de la dirigencia estatal y puede perder en la mesa de impugnaciones.

Primera llamada...

MAL PENSADOS

Un alto jefe policiaco estatal que estuvo presente en la toma de lista de la policía de Monclova, el pasado miércoles, de regreso a Saltillo, paró en la gasolinera Monky’s de Castaños, Coahuila.

El mando superior bajó de la unidad en compañía de una mujer a la que describieron de unos 35 años, con uniforme y botas tácticas.

Y lo que llamó la atención es la calidez de los abrazos y la pasión de los besos con los que ambos se demostraban cariño.

Los mal pensados de siempre tomaron fotos y las compartieron vía WhatsApp, en espera de comentarios.

Hasta que otro jefe policiaco aclaró que la fémina era la esposa del superior estatal, que es también policía.

Tan, tan, se acabó el corrido...

EL TIGRE SE AMANSÓ

El líder estatal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, tragó saliva y se arrinconó al recibir el reclamo de mandos estatales por denostar la seguridad pública de Coahuila.

Representantes del estado le exigieron demostrar con pruebas y documentos ante las autoridades federales sus críticas y dichos con el Modelo Coahuila.

Pero Mejía Berdeja, con la cabeza gacha y en posición genuflexa, solo acertó a responder a interlocutores:

“Esto es política y se vale”, y luego se retiró sin mirar de frente.

Para eso me gustaba...