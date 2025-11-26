Coahuila: Funcionarios cumplen dos años sin buen desempeño

Por la vía rápida seguramente comparecerán en los próximos días las titulares de las secretarías de las Mujeres y de Cultura de Coahuila ante el Congreso del Estado.

Y es que Mayra Valdés y Esther Quintana poco aportaron durante el presente año para que la entidad caminara a pasos de gigante.

De hecho, en el segundo informe de actividades del mandatario estatal Manolo Jiménez a lo mejor se llevan una cita, unos párrafos de agradecimiento y pare usted de contar.

No son las únicas que le quedan a deber al noble pueblo coahuilteco, pues ahí está el secretario de Vivienda, Ángel Mahatma Sánchez, que vive en una realidad alterada y sin resultados a la vista.

Tampoco el director del Instituto del Deporte, Antonio Cepeda Licón, se ha visto dinámico e interesado en cumplir su alta responsabilidad de activar a la juventud y niñez en la entidad.

Hay más casos, pero hoy es un día especial para el Gobierno de Coahuila...

MUY LISTOS CON LA LISTA

Pocos lo notaron, pero avezados apóstoles del análisis político advierten que los miembros de lista de morenistas a candidatos a diputados locales ya no participarán por las alcaldías del 2027.

Lo anterior deja fuera de la contienda en Saltillo al diputado local Alberto Hurtado y a la regidora Ale Salazar; y en Torreón, Antonio Attolini ya no sucederá al edil priista Román Alberto Cepeda.

El escenario está preparado para que la senadora Cecilia Guadiana o el diputado federal Antonio Castro abanderen a la Cuarta Transformación en la elección del 2027.

En Torreón, con la esposa de Shamir Fernández en la lista de aspirantes a las diputaciones locales, éste deberá apoyar la candidatura del senador Luis Fernando Salazar a la alcaldía.

La grilla morenista en Monclova da cuenta de que la designación de Alfonso Almeraz como próximo candidato a diputado local le abre el camino a Pepe Erives para ir por la alcaldía.

Almeraz, si es que gana, se tendrá que presentar en Palacio legislativo y si pierde quedará en automático eliminado para contender contra Carlos Villarreal por la presidencia municipal.

Lo mismo ocurrirá con Paloma de los Santos, en Ciudad Acuña, que ya no será invitada a la tómbola por la presidencia municipal.

Beto Hurtado, Poncho Almeraz, Antonio Attolini y Paloma de los Santos, de no entrar en las plurinominales, podrán recibir como premio de consolación participar por una diputación federal.

Al tiempo...

LA TERQUEDAD DE LA POBREZA

La cordura se impuso y casi 120 trabajadores de AHMSA, que el lunes por la mañana iniciaron desde Monclova la marcha obrera a Saltillo, regresaron a sus hogares.

Estos marchantes, en su mayoría de la tercera edad y con problemas de hipertensión y diabetes, acompañaron la caminata hasta el ejido El Márquez y de ahí regresaron a la ex capital del acero.

Una treintena de obreros, tras pernoctar el lunes unos kilómetros antes de la Muralla, continuaron ayer rumbo a la capital del estado en demanda de recibir la indemnización justa a su trabajo.

La manifestación es minoritaria, pero se espera que, a su llegada a Saltillo, se sumen varios contingentes de ex trabajadores.

Veremos y diremos...

ENTENDIBLE ACCIÓN

Lamentable, muy lamentable, la decisión del diputado federal morenista Antonio Castro de no asistir hoy al segundo informe del gobernador Manolo Jiménez en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Pero cómo pedirle que acuda a un recinto en el que no habrá fara fara, ni tambora, y mucho menos tubo y agave, señalan sus críticos.

La verdad, es comprensible la posición del diputado saltillense que, según dicen, sufre de atención dispersa y seguramente no hubiese estado tranquilo durante la exposición de resultados.

Antonio, al parecer, tiene un grave problema de autoestima y una especie de complejo de inferioridad social, con un fuerte miedo al rechazo y a las comparaciones.

Tony tiene mucho que trabajar en su yo interno...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Acudirá Tania Flores hoy a la cita en la Auditoría Superior del Estado para explicar las irregularidades durante su pasada gestión como alcaldesa de Múzquiz?