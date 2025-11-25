Coahuila va seguro y para adelante: Manolo Jiménez

En Coahuila no hay marchas de Generación Z ni movilizaciones de transportistas, al menos, por asuntos de carácter estatal.

En la entidad, los ciudadanos salen a calle y transitan sin miedo a posibles actos de violencia, y la percepción de seguridad es de las más altas en el país.

La inversión extranjera confía en Coahuila y crece en varias regiones del estado, y en otras se mantiene, ante la confianza de los inversionistas en la paz laboral y la mano de obra calificada.

De los cuatro recientes gobernadores, este es el que mejor se lleva con la federación, y Manolo Jiménez mantiene una sólida y fructífera relación con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Jiménez Salinas ha sorteado con éxito los dos primeros años de su administración y se encamina al tercero con grandes proyectos de inversión, como el tren Saltillo-Nuevo Laredo, entre otros.

El mandatario estatal rendirá este miércoles su segundo informe de actividades en la ciudad de Torreón y se espera una buena representación federal.

Alito Moreno y Rubén Moreira dicen que se disculparon, aunque prometieron hacer lo posible por llegar.

INFORME ALENTADOR

Tras calificar de realista y alentador, el segundo informe de gobierno que Manolo Jiménez presentó ayer en el Congreso local, el diputado Antonio Attolini dijo que hay ediles que no le siguen el paso.

Attolini Murra señaló que el gobernador en su informe en Palacio Legislativo, habló de honestidad y de rendición de cuentas, y dijo que Saltillo es la capital más segura de México, lo que es cierto.

“Pero en Torreón, el alcalde está en franca rebeldía, solo el fin de semana policías municipales ejercieron violencia contra menores de edad, y no los castigan”, espetó.

El diputado lagunero advirtió que todo lo que el gobernador expuso sobre seguridad y transparencia en su gobierno, lo contradice en los hechos, la administración municipal de Torreón.

INVITAN LA ZÓCALO

El senador Luis Fernando Salazar invitó a los mexicanos a cerrar filas con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ante los ataques en su contra por los opositores al cambio.

El político lagunero manifestó que hace unos días, los senadores se reunieron con la mandataria nacional y acordaron realizar un mitin de apoyo el próximo 6 de diciembre en el Zócalo capitalino.

Al respecto, la presidenta de Morena Luisa María Alcalde destacó que la Cuarta Transformación va a defender con amor el legado de Andrés Manuel López Obrador.

La marcha iniciará en el Ángel de la Independencia...

LA CITA DE TANIA

Si usted tiene algún interés o morbosidad política, por ver si la ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, asistirá este miércoles al informe de Manolo Jiménez, en Torreón, le diré que no va a ir.

Tania tiene mañana una cita ante la Auditoria Superior del Estado, para explicar el desvío de recursos que ocurrió durante su mandato municipal, entre otros actos de corrupción.

La realidad es que Flores Guerra, no tiene nada explicar porque eso ya lo hizo la ex secretaria del Ayuntamiento, Mónica Escalera, que fue la que denunció las corruptelas en Múzquiz.

Además, las pruebas documentales y testimoniales asentadas en los expedientes entregados por la actual administración municipal, son contundentes.

El citatorio a Tania es una mera formalidad, y la empresaria muzquense puede o no presentarse, pues puede enviar por escrito su versión.

Veremos y diremos...

VAN A CAER COMO MOSCAS

Los organizadores de la marcha obrera en Monclova cumplieron su palabra, y ayer casi 150 trabajadores entre mujeres y hombres, salieron rumbo a la capital del estado.

Los obreros, en su mayoría adultos mayores, algunos en sillas de ruedas, se encaminan lentamente a la ciudad de Saltillo, sin importar el estado del clima.

Los casi 150 manifestantes salieron el lunes por la mañana, de la gasolinera Monkys, de Castaños, bajo la vigilancia y el abanderamiento de elementos de la Guardia Nacional.

Por cierto, urge la presencia de paramédicos, pues casi seguro que varios de los caminantes se van a descompensar, ya que padecen de hipertensión arterial y diabetes.

¿Que no hay alguien que la detenga?