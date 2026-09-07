Coahuila: Prepararse desde hoy para soportar las olas de calor extremo en 2027

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Opinión
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    Coahuila: Prepararse desde hoy para soportar las olas de calor extremo en 2027

En Saltillo, las temperaturas máximas superarán los promedios históricos, pero lo grave es que estos incrementos durarán más días consecutivos

La ola de calor para 2027 ya no impactará a Europa con la intensidad que lo hizo este año; se avizora el golpe a nuestro país. Será, además de severa, fatal. La produce la elevación de 2 grados Celsius en la temperatura del mar –algo que ocurre globalmente en forma cíclica– y por la acumulación de gases contaminantes, lo que acelera el calentamiento en todo el orbe.

En Saltillo, las temperaturas máximas superarán los promedios históricos, pero lo grave es que estos incrementos durarán más días consecutivos. Asimismo, la ausencia de lluvias que recarguen la Sierra de Zapalinamé afectará el abastecimiento de agua para la ciudad, lo que aumentará exponencialmente los riesgos de incendios.

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En Coahuila, esta ola se manifestará también con temperaturas extremas y sequías prolongadas que afectarán la salud de la población por deshidratación y golpes de calor. Las zonas de mayor vulnerabilidad son las regiones de Piedras Negras y Acuña, así como La Laguna, incluyendo Torreón; en Monclova los efectos serán sumamente severos. Con estas condiciones, hay que entrar en alerta desde marzo hasta mayo de 2027.

Ante este panorama, resulta urgente que las autoridades federales y cada gobierno estatal y municipal –para eso está la autonomía– construyan desde hoy refugios climáticos, acondicionen centros comunitarios con sistemas de enfriamiento pasivo e instalen puntos de hidratación gratuitos, así como espacios de atención para personas en situación de calle o sin acceso a ventilación o enfriamiento en sus hogares.

Las advertencias de los colectivos ambientales –que las autoridades se han pasado por el arco del triunfo– deben ser un mandato: retirar el exceso de asfalto y cemento para evitar la radiación en zonas críticas (como lo hicieron en París el año pasado) y estimular la creación de jardines en techos o pintar las azoteas de blanco para reducir el efecto de la conocida “isla de calor urbana”. Además, urge desde este año cambiar la vegetación de áreas verdes urbanas por especies nativas para ahorrar agua, generar sombra natural y regular la temperatura.

La reforestación es un punto nodal; sin embargo, deben evitarse los monocultivos, pues si se planta una sola especie, un incendio acaba fácilmente con todo.

Así como se coordinan para promover programas turísticos, deberían organizarse desde ahora para realizar, cuando llegue el momento, campañas de monitoreos masivos en tiempo real para informar de los días con índices de calor más peligrosos, ajustar horarios laborales y prohibir actividades al exterior entre las 11:00 y las 17:00 horas.

También urge modificar la infraestructura hidráulica local para retener e infiltrar, desde ya, el agua de las lluvias invernales antes de que inicie la ola de calor. Y es primordial capacitar y equipar adecuadamente a los brigadistas y respondientes de incendios, ya que se pronostica un repunte drástico de siniestros entre febrero y junio de 2027.

En nuestro país, el sector energético es responsable de aproximadamente el 70 por ciento de las emisiones, destacando Pemex con la extracción de petróleo y gas, actividad que genera CO2 y metano. A este porcentaje se suma la producción de electricidad por parte de CFE, el transporte de carga, vehículos particulares y públicos.

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Por su parte, las grandes industrias privadas, como las cementeras Cemex y Grupo Holcim México, aportan otro 15 por ciento. El sector agropecuario añade el 15 por ciento restante con la ganadería extensiva, comandada por grandes corporaciones, que genera metano y óxido nitroso, así como por la agricultura industrial, que emplea fertilizantes nitrogenados que liberan óxido a la atmósfera.

Además de Coahuila, hay otras 26 entidades que se verán impactadas grandemente: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Sólo Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas registrarán una ola de calor fuerte, pero no con la intensidad del resto.

La palabra calor proviene del latín calor, que a su vez deriva del verbo “calere”, el cual significa “estar caliente”. Estas voces nos entregan palabras como calefacción, calentura, caldo y caldera.

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Claudia Luna Fuentes

Claudia Luna Fuentes

Claudia Luna Fuentes. (Monclova, Coahuila, 1969). Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (2024-2027). Es licenciada en ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila, Maestra en Historia Contemporánea por la IBERO Saltillo y doctora en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Entre sus libros de poemas figuran Amenazado y brillante (Mantis Editores, México 2025), Donde la piel (Mantis Editores y CONARTE, México 2019), Carne para las flores, antología personal (Aullido libros, España 2011), Ruido de hormigas (Gatsby Ediciones, México 2005) y Casa de sol (FECA-CONACULTA, 1995). Entre otras antologías, aparece en el Anuario de poesía mexicana (Fondo de Cultura Económica, 2006), en Hacia un azul imposible (CEPE-UNAM/El tapiz del unicornio, 2023) y en Semillas de Nuestra Tierra. Muestra Ecopoética Mexicana (Grupo de Investigaciones Poéticas de la Madre Tierra y Cactus del viento, 2023).

Entre las revistas en las que ha publicado, destacan Southwest review, Dallas TX volumen 109, número 2; la revista de poesía contemporánea de Valencia 21veintiúnversos y Lichtungen, en el apartado Literatura del norte de México. Sus poemas traducidos, se imprimieron en muro en el Instituto Cultural de México en París, acompañando esculturas de Avelina y Alejandro Fuentes Quezada en la exposición Extinción Continua (2021). Fotografías medioambientales y video poemas fueron exhibidos en la Galería Mohammed Drissi, en Tánger (2021). Participó en una mesa literaria y en la muestra de arte visual coahuilense titulada Segar el mar con un poema visual, dentro del 49 Festival Cervantino (2022). Una selección de poemas sonoros trabajados alrededor del poema Piedra de Sol, de Octavio Paz, se dejaron escuchar en el Memorial Marie-José Tramini y Octavio Paz, en el Colegio de San Ildefonso, dentro del Festival Naturaleza y Poesía 2023 organizado por la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz.

En junio de 2024 fue invitada por la Universidad de Varsovia a compartir sus procesos creativos. Fue becaria del FONCA, FORCA y PECDA. Parte de su poesía ha sido traducida al árabe, francés, alemán, inglés y polaco. Hasta el día de hoy se desempeña como directora de divulgación científica y proyectos en el Museo del Desierto, de Saltillo, Coahuila, México, donde es integrante fundadora. Parte de su trabajo se encuentra en el portal virtual www.thenatureofcities.com, al lado de artistas medioambientales del mundo y en sus sitios https://claudialunafuentes.com

IG: @clunafuentes

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