Coahuila: Ricardo Mejía, el tigre de papel

Los hechos parecen concederles la razón, ya que Víctor Ortiz y el diputado local, Tony Flores, manejan a su antojo este organismo político, ante el permisible comportamiento de Ricardo.

Ricardo Mejía es el presidente, pero los que mandan están enfrente, juran y perjuran exmilitantes del Partido del Trabajo en Coahuila, que renunciaron por la falta de liderazgo del Tigre.

A Ricardo le crecieron los enanos y las decisiones importantes pasan por su mozo de estoques, Víctor Severo, que logró imponer a su esposa e hijo en regidurías y diputaciones plurinominales.

Ex militantes de Frontera y de la Carbonífera acusaron a Ricardo de ser un tigre de papel, fácilmente manipulable por Tony Flores, que en las reuniones decide e impone su opinión.

De hecho, en una demostración de poder de Severo y Tony, en el primer lugar de la lista de candidatos plurinominales a diputados locales aparece la esposa de Víctor, Lucía Zorrilla.

La suplente de Lucía Inés se llama Mariana Marroquín y es la cónyuge del actual legislador local plurinominal, Antonio Flores.

Hay más, pues Jessica Bonilla, distinguida integrante de la “Florisa”, fue designada como suplente del candidato a diputado local por el distrito 03, Jesús “Bebo” Zcruz.

Este tipo de abusos es y ha sido causa de la renuncia al PT de cientos de simpatizantes de Mejía Berdeja, lo que pone en peligro el registro de este partido en la elección de junio próximo.

RUN RUN

Anda fuerte el run run de que la nueva presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, no está dispuesta a iniciar su gestión con fama de perdedora.

Y para evitarlo, dicen en la 4T que, al más alto nivel, ya se enviaron mensajes de entendimiento y negociación para ganar en Coahuila cuando menos un distrito electoral.

Según afirman al interior de Morena, eso le bastaría a Ariadna para pasar, aunque sea de panzazo, su primer proceso electoral al frente de la Cuarta Transformación.

El tema es debatible, pero cuando el río suena...

RESULTADOS A LA VISTA

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, no afloja el paso y mantiene una fuerte carga de trabajo por distintos sectores de la capital coahuilense.

Transporte, seguridad pública, alumbrado y remozamiento de plazas públicas son algunas de las tareas que el ayuntamiento implementa y refuerza día a día.

El edil sarapero ha impuesto a regidores y directores una activa filosofía laboral con resultados a la vista.

Tal vez por eso Saltillo obtuvo el reconocimiento internacional como una de las mejores ciudades para hacer turismo.

DE MESERITA A GOBERNADORA

El Movimiento de Regeneración Nacional es sin duda un cielo de oportunidades para la raza de bronce, para los descobijados y los soñadores de barrio.

Y el caso hasta ahora más emblemático es el de la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, que hace unos días sustituyó a Rubén Rocha, que pidió licencia al gobierno estatal.

Yeraldine, antes de ser gobernadora, se desempeñaba como secretaria de Gobierno, y tiempo antes fue diputada local, tras salir ganadora en la tómbola de la suerte morenista.

Lo más interesante del tema es que la actual mandataria estatal era mesera en una fonda sinaloense cuando ganó el sorteo por la diputación.

En Morena Coahuila hay también casos exitosos, como el de mi paisano Jaime Ponce, que ganó la diputación plurinominal en la tómbola, mientras se la pasaba de asesor de pensiones al IMSS.

Otro caso conocido es el de Diego del Bosque que, de cantinero, pasó a ocupar el liderazgo estatal de Morena y el año próximo, vía dedazo, será diputado local por la 4T.

La vida es una tómbola, de luz y de colores...